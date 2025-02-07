У Фінляндії пропонують заборонити росіянам купувати нерухомість

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

"Росія становить довгострокову загрозу безпеці Європи, а нерухомість є одним із засобів ворожого впливу. Загрози можуть бути спрямовані на економіку, інфраструктуру, бізнес-операції, безпеку постачання або здатність держави забезпечити безпеку населення. Ми зробили цей законопроєкт, тому що хочемо зменшити всі можливі ризики для безпеки фінів", – заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

Заборона на купівлю нерухомості поширюється на громадян, компаній і юридичних осіб з країн, що ведуть загарбницьку війну і можуть становити загрозу національній безпеці країни.

Новий закон повинен зменшити кількість заявок на придбання нерухомості, що дасть владі Фінлянлії більше можливостей для ретельного розгляду кожного випадку.