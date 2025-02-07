Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Фінляндії пропонують заборонити росіянам купувати нерухомість

У Фінляндії пропонують заборонити росіянам купувати нерухомість

Влад Дідусь
7 лютого, 2025 п'ятниця
04:43
Світ Фінляндія

До парламенту Фінляндії подали законопроєкт, який обмежує придбання нерухомості в країні через загрозу національній безпеці

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

"Росія становить довгострокову загрозу безпеці Європи, а нерухомість є одним із засобів ворожого впливу. Загрози можуть бути спрямовані на економіку, інфраструктуру, бізнес-операції, безпеку постачання або здатність держави забезпечити безпеку населення. Ми зробили цей законопроєкт, тому що хочемо зменшити всі можливі ризики для безпеки фінів", – заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

Заборона на купівлю нерухомості поширюється на громадян, компаній і юридичних осіб з країн, що ведуть загарбницьку війну і можуть становити загрозу національній безпеці країни. 

Новий закон повинен зменшити кількість заявок на придбання нерухомості, що дасть владі Фінлянлії більше можливостей для ретельного розгляду кожного випадку.

  • 30 січня президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що найближчими місяцями в Україні може настати перемир'я, і закликав до підтримки Києва перед початком перемовин.

 

Теги:
Новини
Росія
Фінляндія
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-3.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 42.91
    Продаж 43.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
7 лютого
06:03
"Провели ґрунтовну дискусію": посолка у США Маркарова зустрілася з Келлогом
05:57
Олександр Усик
Коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся, - внук Мохаммеда Алі
05:33
Євробачення-2025: букмекери назвали фаворита Нацвідбору
05:01
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками 6 лютого: у Києві й області спрацювала ППО
04:57
ЗСУ
ЗСУ 6 лютого просунулись у Курській області, - ISW
03:59
Нурсултан Муссагалеєв
У Росії заступником міністра призначили окупанта, який причетний до вбивства мирних жителів Київщини
02:56
Вишневе, Харківщина
Воїни 3-ї ОШБр відбили атаки росіян в районі Вишневого на Харківщині, - DeepState
02:34
Дональд Трамп
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
02:16
"Зеленський купив будинок Гітлера за $14,2 млн": роспропаганда вигадала новий фейк
01:45
Джихад Бізімана
"Кривбас" продав свого футболіста у Лівію
01:04
бойовий медик
"Розбронювання" медиків: у МОЗ пояснили, за яких умов мобілізуватимуть заброньованих медпрацівників
00:59
Віктор Коваленко
Ексфутболіст збірної України отримав пропозицію на трансфер в елітний чемпіонат
00:36
Ярослава Магучіх
Магучіх тріумфувала на першому турнірі у 2025 році
00:29
Курська область
У ССО розповіли про підготовку та фактори успіху Курської операції
2025, четвер
6 лютого
23:42
Володимир Зеленський
Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки
23:38
Оновлено
Ілюстративне фото
У Києві група підлітків побила хлопця: правоохоронці встановлюють обставини
23:26
Андрій Сибіга
Сибіга заявив, що Курська операція виявила слабкість Путіна
23:10
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Трамп назвав одну з імовірних причин авіакатастрофи у Вашингтоні
23:01
Ілля Євлаш
Ілля Євлаш пішов з посади речника Повітряних сил ЗСУ
22:58
Дональд Трамп
Трамп анонсував створення групи для "викорінення антихристиянських упереджень"
22:51
"Русский дом" в Баку
Азербайджан закриває "Русский дом" у Баку
22:48
діти Україна
Україна повернула з ТОТ Криму 8 дітей
22:32
Австралія
В Австралії схвалили рішення про тюремне покарання за нацистські вітання та символіку
22:25
Оновлено
На фронті від початку доби зафіксували 89 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Лиманському та Покровському напрямках
21:50
Піт Хегсет
Новий глава Пентагону Хегсет планує відвідати "Рамштайн" у Брюсселі, - Politico
21:26
Кіт Келлог
"Ознака здорової демократії": Келлог пояснив заяву щодо проведення виборів в Україні під час війни
21:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Винищувачі від Франції вже в Україні: основні функції Mirage 2000-5 з новим радаром, які можуть знищувати цілі в глибині оборони армії РФ. Колонка Сергія Згурця
21:20
позолочений пейджер
Офіс Нетаньягу показав позолочений пейджер, який прем'єр Ізраїлю подарував Трампу
21:01
військовий квиток, мобілізація
У суді пояснили, який день для призовників вважають початком військової служби
20:29
Ексклюзив
газова свердловина
Україна потребує додаткового обсягу газу, - президент Асоціації "Газові трейдери України"
20:04
Дональд Туск
Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска про "організацію держперевороту"
20:04
OPINION
Бути по-людському
19:57
на фото президент України з президенткою ЄБРР
Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР: обговорили допомогу українцям, які втратили житло через окупацію
19:54
Чехія Україна
Чехія продовжила захист біженців з України та заборонила надання громадянства росіянам, які не відмовилися від паспортів РФ
19:40
Британія росія
Британія висилає одного з російських дипломатів
19:35
ВООЗ
У Трампа розглядають можливість реформування ВООЗ, - Reuters
19:30
Партнерський матеріал
Як підвищити маржинальність бізнесу: практичні поради та роз'яснення
19:23
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про сертифікацію психологів і психотерапевтів
19:04
Федір Веніславський
Член оборонного комітету ВР Веніславський заявив про позитивну динаміку в залученні бійців через рекрутинг
19:00
Володимир Зеленський
"Ми повернули війну в Росію": Зеленський оцінив результати Курської операції та нагородив її учасників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV