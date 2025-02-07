"Розбронювання" медиків: у МОЗ пояснили, за яких умов мобілізуватимуть заброньованих медпрацівників

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Механізм розбронювання медиків для потреб ЗСУ міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко обговорив із заступником міністра оборони України Сергієм Мельником і командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком

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"Розбронювання" медичних працівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Далі МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами Порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Процес планують організувати так, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів.

"На сьогодні понад 75% поранених військовослужбовців проходять лікування в цивільних медичних закладах. Для нас важливо забезпечити безперебійне надання медичної допомоги в повному обсязі. Тому уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, координуємося з Міноборони та командуванням Медичних сил. Рішення про розбронювання медиків мають ухвалювати з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", – зазначив Ляшко.