Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП

Про це йдеться у постанові Кабміну від 14 січня 2025 року та заяві МОЗ.

До постанови внесли зміни, додавши пункт, який передбачає відстрочку від мобілізації для "медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи".

Також бронюванню підлягають особи, "які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

У МОЗ уточнили, що зміни стосуються виключно медичних працівників, тоді як для інших співробітників медзакладів обмеження залишаються чинними.

Раніше заклади охорони здоров’я, визнані критично важливими, могли забронювати не більше 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цієї квоти вимагало окремого рішення міністра оборони. У МОЗ зазначили, що нове правило, яке передбачає бронювання 100% медиків, усуває потребу в індивідуальних дозволах, що суттєво спрощує процедуру як для лікарень, так і для Міністерства оборони.

"Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити", – пояснили у відомстві.