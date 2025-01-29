Бізнес просить уряд продовжити терміни оновлення критичності та чинні бронювання: причина

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес-асоціації.

Там пояснили, що після кібератак наприкінці 2024 року і досить тривалого відновлення державних реєстрів системи бронювання та надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час. Також зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади зі значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії.

"Через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопичилася велика черга заявок на отримання такого статусу. Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки й надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам", - наголосили в ЄБА.

Бізнес просить уряд продовжити дію чинних бронювань на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

Окрім того, в ЄБА зазначили, що юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за четвертий квартал 2024 року може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу.

Йдеться про те, що заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за четвертий квартал 2024 року – у другій половині лютого.

Бізнес наполягає на внесенні термінових змін у критерії та порядок надання критичності й дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені Податковим кодексом строки подання звітності.