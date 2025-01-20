Мін'юст відновив роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ

Про це інформує Міністерство юстиції України.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина підтвердила цю інформацію, зазначивши, що "державні реєстри знову готові працювати".

"Росіяни не досягли своєї мети. Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів", - наголосила вона.

За її словами, фахівці виконавчої служби вже займаються актуалізацією даних, внесених під час відновлення.

Стефанішина підкреслила, що дані українців не були втрачені під час атаки. Вона також наголосила на важливості уроків, отриманих із цього інциденту, та запровадженні системних змін у сфері кібербезпеки.

"Перше – це відповідальність. Ми припинили співпрацю з керівником ДП "Національні інформаційні системи". Кримінальне провадження, яке було відкрите одразу ж після атаки, досі триває. Вперше провели аудит НАІС, його вже завершено. Окрім того, триває службове розслідування", - додала міністерка.

Крім того, для посилення захисту Верховна Рада вже підтримала законопроєкт №11290. Цей документ передбачає створення професійної мережі фахівців з кібербезпеки у всіх державних установах, що обробляють важливі дані українців. Це стане частиною комплексного плану з посилення державних реєстрів.

Україна також активно посилює міжнародну співпрацю у сфері кібербезпеки, залучаючи досвід партнерських країн, адже кіберзагрози не знають кордонів.

"Дякую фахівцям НАІС, СБУ, Держспецзв’язку, Національної поліції, які допомагали відновити інфраструктуру та забезпечити майбутній захист", - підсумувала Стефанішина.

Так, станом на 20 січня, вже працюють такі реєстри:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

⁠Автоматизована система виконавчого провадження;

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність";

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Водночас відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.