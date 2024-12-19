Через технічні проблеми недоступні Єдині й Державні реєстри та сайт Мін'юсту

Про це повідомила Судово-юридична газета.

Під час спроби зайти на сайти користувач отримує повідомлення "Під час обробки вашого запиту сталася помилка". Як зазначили в Міністерстві юстиції, проблеми спостерігають на рівні мережевої інфраструктури.

"Інформуємо вас, що наразі наявні проблеми на рівні мережевої інфраструктури, у зв'язку з чим тимчасово недоступні Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, а також вебсайти Міністерства юстиції, ДП "НАІС" і колцентр", – заявили там.

У Мін'юсті додали, що спеціалісти підприємства працюють над розв'язанням технічних проблем, щоб відновити роботу.