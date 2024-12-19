Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Через технічні проблеми недоступні Єдині й Державні реєстри та сайт Мін'юсту

Через технічні проблеми недоступні Єдині й Державні реєстри та сайт Мін'юсту

Олена Будько
19 грудня, 2024 четвер
14:26
Суспільство На фото людина, що працює за комп'ютером

Тимчасово недоступні українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції

Зміст

Про це повідомила Судово-юридична газета.

Під час спроби зайти на сайти користувач отримує повідомлення "Під час обробки вашого запиту сталася помилка". Як зазначили в Міністерстві юстиції, проблеми спостерігають на рівні мережевої інфраструктури.

"Інформуємо вас, що наразі наявні проблеми на рівні мережевої інфраструктури, у зв'язку з чим тимчасово недоступні Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, а також вебсайти Міністерства юстиції, ДП "НАІС" і колцентр", – заявили там.

У Мін'юсті додали, що спеціалісти підприємства працюють над розв'язанням технічних проблем, щоб відновити роботу.

  • Вранці 19 грудня стався масштабний технічний збій у застосунку Резерв+.
Теги:
Новини
Україна
Технології
Читайте також:
Місце загибелі генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова
Автор Анна Фечан
18 грудня, 2024 середа
The Economist: Вбивство російського генерала демонструє смертельну загрозу українських шпигунів
Автор Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
Військові КНДР на Курщині зазнали великих утрат, - СБУ
Верховна Рада
Автор Ольга Бабишена
18 грудня, 2024 середа
ВР в цілому ухвалила законопроєкт щодо обов'язкового соціального страхування
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 грудня
15:03
на фото Верховна Рада України
Рада спростила процедуру отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло для вимушених переселенців
14:47
У Новосибірську рух опору спалив паливозаправники армії РФ
14:46
Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: говорили про пріоритети в роботі Єврокомісії та підтримку України на шляху до вступу в ЄС
14:33
Ніна Южаніна
"Це надто жорсткий контроль": Южаніна щодо меморандуму про ліміти на карткові перекази
14:33
Дезінформація має вплив не тільки на побутову думку людей, а й на політичні рішення, — політтехнолог Віктор Березенко
14:28
Оновлено
путін
Діалог з Києвом "без попередніх умов", "гоніння на церкву" в Україні, "Орешник" і Курщина: що наговорив Путін під час "прямої лінії"
14:07
медичний канабіс
Стефанишина: перший медпрепарат на основі медичного канабісу може стати доступним вже у січні
14:07
Лілія Гриневич
"До 2030 року в Україні не вистачатиме понад 100 тис. учителів": Лілія Гриневич про проблеми в педосвіті
14:01
OPINION
Від китайського "мирного плану" до угорського
13:55
Руслан Стефанчук
"Україна задала тренд усьому світу": спікер Стефанчук про скасування переходу на літній час
13:54
Ольга Стефанішина
"Просто скасувати їх, нічим не замінивши, було неможливо": Стефанишина про ухвалення законопроєкту щодо ліквідації МСЕК
13:52
На фото: Артем Пивоваров
"Усик сказав "розірвати": Пивоваров заспівав у Ер-Ріяді під час відкритого тренування боксера
13:50
Ніна Южаніна
ФОПи закривають, тому що люди фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня, – нардепка Южаніна
13:31
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація вдень 19 грудня
13:29
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК
13:19
Економіка рф
The Economist: Україна впевнено перемагає в економічній війні з Росією
13:18
Єврокомісар Домбровскіс підтвердив надання Україні макрофіну €18,1 млрд, перший транш очікується в січні
13:10
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
Біля парламенту окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, є поранений
13:02
Міноборони готує адаптивний одяг для поранених бійців
12:56
електроенергія
Рівень споживання відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 19 грудня
12:47
Юрій Бойко
Рада підтримала запит до президента про позбавлення Бойка звання "Герой України"
12:38
погода, Львів
"Майже весняна температура": прогноз погоди на 20 грудня від Наталки Діденко
12:27
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У застосунку Резерв+ стався технічний збій
12:02
OPINION
Росіяни хочуть хаосу, а не перемоги Бойка на виборах
11:57
телеканал Рада, Ярослав Железняк
Компанія "Кінокіт" з орбіти ексзаступника голови ОП Тимошенка отримала підряди на понад 250 млн грн для виготовлення контенту телеканалу "Рада", – ЧЕСНО
11:49
Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на Вінничині
Світовий банк посприяє модернізації медичної системи Вінниччини
11:47
Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Членство в ЄС і підтримка України: Кошта й Зеленський окреслили теми, які обговорять на засіданні Євроради
11:37
акція протесту біля Антимонопольного комітету
"Ще більше травмують рани": в Києві родини "людей-метеликів" протестували біля АМКУ через рішення закупити невідповідні пов’язки
11:30
Юрій Бойко
Юрія Бойка з другої спроби відкликали з комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
11:19
Соловій і Дантес випустили дуетну роботу "Дівчино мила" - сучасне прочитання пісні "Прилетіла ластівочка"
11:10
Окупант на допиті зізнався, що їм наказували вбивати українських військовополонених
11:08
На фото: Тіна Кароль випустила колекцію одягу
Тіна Кароль пояснила, чому СолоХа не потрапила у лонглист Нацвідбору на Євробачення
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи можуть такі диверсії, як убивство російського генерала Кирилова, покращити позиції Києва у війні з Росією та чому Європі слід переходити до мислення воєнного часу. Акценти світових ЗМІ 19 грудня
10:40
Дональд Трамп
Газета Financial Times назвала Трампа людиною року
10:40
Оновлено
Росіяни атакували дронами Херсон та область: є постраждалі
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:18
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони вночі уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ
10:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
10:04
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Не є загрозою": лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа закликає Захід скасувати санкції з країни
10:01
OPINION
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV