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У застосунку Резерв+ стався технічний збій

Катерина Єсікова
19 грудня, 2024 четвер
12:27
Технології Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

У четвер, 19 грудня, у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій - тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що через технічний збій тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

"Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться", - йдеться у дописі.

  • 1 листопада у роботі застосунку Резерв+ також ставався технічний збій.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
мобілізація
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