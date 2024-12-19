У застосунку Резерв+ стався технічний збій
У четвер, 19 грудня, у мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій - тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що через технічний збій тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.
"Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться", - йдеться у дописі.
- 1 листопада у роботі застосунку Резерв+ також ставався технічний збій.
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