У застосунку Резерв+ стався технічний збій

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що через технічний збій тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

"Міноборони перепрошує за незручності. Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться", - йдеться у дописі.