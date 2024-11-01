У роботі застосунку Резерв+ стався збій
Ввечері пʼятниці, 1 листопада, у роботі застосунку Резерв+ стався технічний збій
Про збій у роботі повідомляють користувачі.
Проблеми виникають, якщо спробувати зайти у застосунок Резерв+. Користувачі не мають можливості переглянути жодну інформацію.
"У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз", - йдеться у повідомленні від застосунка.
Фото: скриншот
Перед цим користувачам також прийшли тестові сповіщення від застосунку.
- 31 жовтня повідомлялось, що електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку Резерв+ вже наступного місяця.
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