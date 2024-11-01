Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології У роботі застосунку Резерв+ стався збій

У роботі застосунку Резерв+ стався збій

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
18:08
Технології Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

Ввечері пʼятниці, 1 листопада, у роботі застосунку Резерв+ стався технічний збій

Зміст

Про збій у роботі повідомляють користувачі.

Проблеми виникають, якщо спробувати зайти у застосунок Резерв+. Користувачі не мають можливості переглянути жодну інформацію.

"У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз", - йдеться у повідомленні від застосунка.

У роботі застосунку Резерв+ стався збій

Фото: скриншот

Перед цим користувачам також прийшли тестові сповіщення від застосунку. 

 

  • 31 жовтня повідомлялось, що електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку Резерв+ вже наступного місяця. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
Читайте також:
Автор Ксенія Золотова
30 жовтня, 2024 середа
Завод німецького концерну Rheinmetall в Україні відреагував на погрози Пєскова
Дженніфер Еністон
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"За розум і людську порядність": зірка "Друзів" Дженніфер Еністон розповіла, за кого проголосувала на виборах президента США
Руслан Стефанчук
Автор Юлія Лаврук
31 жовтня, 2024 четвер
"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 листопада
18:59
Оновлено
Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим
18:57
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
У Луніна зʼявився шанс зіграти за "Реал" проти "Мілана"
18:56
Учні
Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах
18:39
Польща
У Польщі заявили про "високий рівень готовності" до нової хвилі біженців з України
18:26
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й вкрали картини Енді Воргола
18:24
Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії
18:19
росія, санкції
Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США за "таємну співпрацю з іноземною державою"
18:00
OPINION
Зупинити бульдозер
17:59
5G
Тестуватимуть з військовим обладнанням: уряд ухвалив впровадження в Україні пілотного 5G
17:49
Суджа, РФ, Курська область
Російські морпіхи у Севастополі відкупляються, щоб їх не відправили на Курщину, - "Атеш"
17:30
Оновлено
обстріл Харків
Росіяни атакували Харків: постраждали 2 жінки, пошкоджено житлові будинки
17:30
вибори в Грузії
Соціологічні компанії США, які проводили екзитполи для опозиції, заявили про маніпуляції на виборах у Грузії
17:27
армія КНДР
"Зазнають великих втрат": у розвідці Естонії оцінили боєздатність північнокорейських військових на війні в Україні
17:10
Ексклюзив
На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
Росія продовжує робити ставку на кількість вироблених дронів, а не на технологічне вдосконалення, - Defense Express
17:06
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
З липня повітряний простір Білорусі порушили 106 "шахедів", – Гаюн
17:05
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:02
Леброн Джеймс
Суперзірка НБА Леброн Джеймс закликав американців голосувати за Камалу Гарріс
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії на ТОТ
Окупанти на ТОТ можуть збільшити мобілізаційний ресурс, але не за рахунок українців, - правозахисник Лисянський
16:49
Meta за зверненням Мінцифри заблокувала кібершахраїв, які вимагали гроші в іnstagram-блогерів
16:45
Укрпошта
Укрпошта змінює правила пакування посилок
16:36
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 74 бойових зіткнення: найважче на Покровському та Курахівському напрямках
16:34
Валерій Горішній, військовий з Азову
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених "Азову", - військовий Валерій Горішній
16:32
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Ляшко запевнив, що Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період
16:29
Надія Лещик
Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом
16:27
Ексклюзив
путін
Путін у виграшній позиції, йому зараз не потрібні жодні перемовини, - експерт-міжнародник Несвітайлов
16:23
Інтерв’ю
"Україна має шанс отримати запрошення до НАТО": Сергій Джердж про скепсис Німеччини, активну фазу війни та можливе запрошення України в НАТО без окупованих територій
16:14
Туреччина
У Туреччині планують ухвалити закон про "іноагентів", медіа вбачають у ньому загрозу свободі слова
16:13
україна німеччина
У Німеччині назвали причину затримки з наданням Україні західної зброї
16:01
США, Південна Корея
США та Південна Корея вперше провели спільні навчання з використання ударних безпілотників
16:00
OPINION
Серйозна розмова про НАТО
15:59
Рубен Аморім
"Манчестер Юнайтед" призначив нового головного тренера
15:53
Камала Гарріс
Гарріс випереджає Трампа в ключових "блакитних" штатах: опитування
15:48
Оновлено
Росія з КНДР
У КНДР заявили, що "не сумніваються в перемозі РФ" в Україні
15:38
Отримання груп інвалідності через МСЕК: правоохоронці оголосили підозру 7 особам у трьох областях
15:33
Продюсер фільму про Назарія Яремчука анонсував документалку про історію "Океану Ельзи"
15:29
грузія
У Грузії правляча партія звинувачує опозицію в "крадіжці голосів" на парламентських виборах
15:12
електроенергія
Укренерго не прогнозує застосування графіків вимкнень світла найближчим часом
15:03
Оновлено
Росіяни вдарили по пожежній частині на Одещині
Унаслідок удару РФ 31 жовтня по Одещині поранені два рятувальники, зруйновані 19 могил на цвинтарі Одеси
14:46
OPINION
Син Баканова в СБУ. Чому Захід не довіряє Зеленському та Єрмаку?
14:45
У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрили мініскульптуру "Повернення додому"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV