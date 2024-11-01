У роботі застосунку Резерв+ стався збій

Про збій у роботі повідомляють користувачі.

Проблеми виникають, якщо спробувати зайти у застосунок Резерв+. Користувачі не мають можливості переглянути жодну інформацію.

"У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз", - йдеться у повідомленні від застосунка.

Фото: скриншот

Перед цим користувачам також прийшли тестові сповіщення від застосунку.