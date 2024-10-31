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Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку Резерв+ уже в листопаді, – Міноборони

Юлія Юліна
31 жовтня, 2024 четвер
17:01
Технології ЗСУ, мобілізація

Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку Резерв+ наступного місяця. Наразі сервіс тестують

Зміст

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, першими електронні відстрочки від мобілізації отримають люди з інвалідністю, а також студенти, аспіранти. Трохи пізніше таку можливість нададуть багатодітним батькам.

"Запуск е-відстрочок є одним із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян. Вона фактично призведе до того, що громадяни не потребуватимуть офлайн-візиту, стояння в чергах і витрачання часу. Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків у застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ", - зазначила Черногоренко.

З часом усі категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, зможуть оформити її онлайн, додала посадовиця.

  • Міністерство оборони України з 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
  • У серпні стало відомо, що Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію через застосунок Резерв+.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
мобілізація
Війна з Росією
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