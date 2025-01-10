Мін’юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після російської кібератаки
У п’ятницю, 10 січня, Міністерство юстиції України відновило роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після масштабної кібератаки з боку РФ
Про це йдеться у повідомленні відомства у facebook.
Зазначається, що на порталі знову доступні:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі
- формування витягів
- отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу
- доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
"Ми розуміємо, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Фахівці ДП "Національні інформаційні системи" спільно з кібердепартаментом Служби безпеки України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Кіберполіцією продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати вам стабільну роботу сервісів", - зазначили у Мін’юсті.
- У середу, 8 січня, Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки, яка відбулася 19 грудня 2024 року.
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