Мін’юст відновив роботу всіх основних сервісів ЄДР після російської кібератаки

Про це йдеться у повідомленні відомства у facebook.

Зазначається, що на порталі знову доступні:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі

формування витягів

отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу

доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

"Ми розуміємо, наскільки важливим є безперебійний доступ до державних послуг для кожного з вас. Фахівці ДП "Національні інформаційні системи" спільно з кібердепартаментом Служби безпеки України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Кіберполіцією продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати вам стабільну роботу сервісів", - зазначили у Мін’юсті.