Мін’юст відновив роботу сайту після російської кібератаки
У середу, 8 січня, Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки, яка відбулася 19 грудня 2024 року
Публікація на сайті відомства з’явилася 8 січня о 16:20.
Водночас, як зазначили в пресслужбі Мін’юсту, робота частини держреєстрів ще в процесі відновлення, передає DW.
"Крім тих, що вже запущені, наразі очікуємо відновлення решти реєстрів. Очікуємо найближчим часом запуску ще як мінімум одного реєстра", - повідомили в пресслужбі, однак не уточнили, про який саме держреєстр ідеться.
Зазначимо, що серед тих, що досі не відновили роботу, зокрема, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
Як раніше зазначала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, внаслідок кібератаки Міністерство юстиції зупинило діяльність усіх державних реєстрів, які адмініструє Мін’юст, щоб уникнути подальшого розгортання загроз. Вона наголошувала, що всі дані, які були в реєстрах, збережені й будуть відновлені, а кібератака не вплинула на роботу інших інформаційних систем держави.
Також Стефанішина повідомляла, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.
- Після масштабної кібератаки РФ тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
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