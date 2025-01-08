Мін’юст відновив роботу сайту після російської кібератаки

Публікація на сайті відомства з’явилася 8 січня о 16:20.

Водночас, як зазначили в пресслужбі Мін’юсту, робота частини держреєстрів ще в процесі відновлення, передає DW.

"Крім тих, що вже запущені, наразі очікуємо відновлення решти реєстрів. Очікуємо найближчим часом запуску ще як мінімум одного реєстра", - повідомили в пресслужбі, однак не уточнили, про який саме держреєстр ідеться.

Зазначимо, що серед тих, що досі не відновили роботу, зокрема, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Як раніше зазначала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, внаслідок кібератаки Міністерство юстиції зупинило діяльність усіх державних реєстрів, які адмініструє Мін’юст, щоб уникнути подальшого розгортання загроз. Вона наголошувала, що всі дані, які були в реєстрах, збережені й будуть відновлені, а кібератака не вплинула на роботу інших інформаційних систем держави.

Також Стефанішина повідомляла, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів.