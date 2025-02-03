"Для нас це було шоком": фронтова волонтерка Корчинська про рішення Кабміну бронювати 100% медпрацівників

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Це не стосується бойових медиків, це стосується військових лікарів мобілізованих. От там, звичайно, є великі розчарування і обурення. Дуже багато начмедів бригад мені написали своє обурення, і я їх розумію і зверталася вже до керманича Міністерства охорони здоров'я і Міністерства оборони, бо для нас це було шоком. Ми знали про те, що готується, було рішення РНБО про те, щоб збільшити кількість бронювань серед цивільних медиків. Ми розуміли, що це буде тоді, коли війна буде або зупинена, або заморожена. Не хотілось би замороження, хотілось би добитися перемоги, але ми розуміли, що це приблизно тоді, але не чекали цього рішення зараз. Воно було прийняте 14 січня, ми дізнались тільки зараз, і прийняли його на Кабміні. Його підписав пан Шмигаль", - сказала вона.

Оксана Корчинська зауважила, що буде наполягати на перегляді цього рішення і назвала його популістським.

"Мені сказали, коли я спитала у Міністерства оборони, чи вони бачили, чи вони голосували за це рішення, мені сказали, що на нараді не було міністра Умєрова, а рішення приймаються тільки тоді, коли голосує повний Кабмін. Тобто перший заступник, який був на нараді, пан Гаврилюк, не міг проголосувати за це рішення. І ми будемо наполягати на його перегляді, тому що позиція МОЗ наразі - це популістська позиція, що: "Давайте забронюємо всіх цивільних медиків, комунальних і державних закладів, які на повну ставку працюють. А мобілізуйте, будь ласка, тільки тих, хто сумісники, хто на 0,25, на пів ставки і тих, що в приватних закладах", - зазначила вона.

Фронтова волонтерка наголосила, що нині в госпіталях, в медичних ротах є нестача медиків: "Я знаю про понад 2 тисячі саме медиків, лікарів, фельдшерів, медсестер, анестезіологів. Особлива у нас потреба і дуже великий дефіцит анестезіологів і хірургів. І це більше ніж дві тисячі таких фахівців нам не вистачає".

Тому зауважила, що не розуміє, як при 100% бронюванні вдасться знайти поповнення, коли його не могли забезпечити до відповідного рішення уряду.

"Яким чином цей обмежений ресурс, який вони не можуть набрати і нам не набрали за цей час, поки не було стовідсоткове бронювання, зараз вони наберуть, я не розумію. Я просила Міністерство охорони здоров'я і Міністерство оборони зробити заяву спільну на сайті і розтлумачення військовим медикам, тим, хто в першу чергу мобілізований, медикам, які три роки на фронті. Це і кандидати, і доктори наук, це і медсестри, у яких є по троє дітей", - розповіла вона.

Оксана Корчинська зауважила, що ці люди мають право звільнитися, але не можуть цього зробити, бо немає заміни: "Всі ці медики заслуговують на певні ротації. Вони чекали поповнення. А натомість ми отримали таке популістське рішення уряду. Це, чесно, це як ніж в спину фронтовим медикам".

"Я сподіваюсь, що рішення буде переглянуто, або хоча б нам пояснили, за рахунок чого будуть дефіцит поповнювати саме фронтових і госпітальних медиків, бо цей дефіцит становить 40%. І бригади, і медпункти бригад, батальйонів сподіваються на це поповнення. Багато людей вийшли зі строю, багато людей поранених, є багато загиблих медиків. Поповнення потрібне", - додала фронтова волонтерка.