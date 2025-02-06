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У суді пояснили, який день для призовників вважають початком військової служби

Ольга Бабишена
6 лютого, 2025 четвер
21:01
Суспільство військовий квиток, мобілізація

Для українців, яких призвали на військову службу під час мобілізації, початком служби вважають день відправлення у військову частину з ТЦК та СП, а не факт прийняття присяги

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Про це інформує Верховний Суд, посилаючись на рішення Касаційного кримінального суду у складі ВС за результатом розгляду справи № 233/2667/23.

"У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за ч. 4 ст. 402 КК України, який відмовився від виконання бойового розпорядження командира про прибуття для обладнання інженерних споруд та підготовки запасних вогневих позицій на взводному опорному пункті на другій лінії оборони, що могло призвести до прориву російсько-окупаційними військами на цій ділянці оборони. У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що обвинувачений мав усі законні підстави не виконувати наказ командира, оскільки не приймав присяги, не отримував належної військової підготовки та незаконно був мобілізований", - йдеться у повідомленні. 

Втім, Верховний Суд залишив незмінним рішення судів попередніх інстанцій. Вказано, що розслідування встановило, що військовий відмовився приймати присягу, а відсутність у нього військової підготовки була обумовлена його поведінкою, ставленням до військової служби та не бажанням її проходження. Він не виконав наказ отримати зброю і вирушити на полігон для проведення навчальних стрільб. 

"З огляду на приписи ст. 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" закон не пов’язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби. Для обвинуваченого як для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий період, початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - підсумували в ВС. 

  • Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що в Україні мають змінити підходи до мобілізаційних процесів. Вони повинні базуватись на довірі, мотивації і якісному навчанні та підготовці резервів ЗСУ. 
Теги:
Новини
Україна
військові
Верховний суд
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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