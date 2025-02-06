Новий глава Пентагону Хегсет планує відвідати "Рамштайн" у Брюсселі, - Politico

Про це повідомляє Politico із посиланням на американського чиновника й чотири джерела, ознайомлених з цим.

"Новий міністр оборони США Піт Хегсет, який наступного тижня їде до Європи, планує відвідати зустріч щодо України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - йдеться в матеріалі.

Видання також наголошує, що Сполучені Штати потенційно можуть очолити наступні зустрічі у форматі "Рамштайн".

У січні відбулось 25-те засідання "Рамштайна" за декілька днів до повернення Дональда Трампа у Білий дім: його очолювали США.