Новий глава Пентагону Хегсет планує відвідати "Рамштайн" у Брюсселі, - Politico
Новий міністр оборони США Піт Хегсет вирушить до Європи наступного тижня й планує відвідати засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якій головуватиме Велика Британія
Про це повідомляє Politico із посиланням на американського чиновника й чотири джерела, ознайомлених з цим.
"Новий міністр оборони США Піт Хегсет, який наступного тижня їде до Європи, планує відвідати зустріч щодо України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - йдеться в матеріалі.
Видання також наголошує, що Сполучені Штати потенційно можуть очолити наступні зустрічі у форматі "Рамштайн".
У січні відбулось 25-те засідання "Рамштайна" за декілька днів до повернення Дональда Трампа у Білий дім: його очолювали США.
- Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що учасники Контактної групи з підтримки оборони України домовилися зустрітися в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого.
- Згодом представництво Великої Британії оголосило, що 12 лютого відбудеться наступне засідання "Рамштайна", яке збере британський міністр оборони Джон Гілі.
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