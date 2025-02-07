"Meta готова мати продуктивні відносини": Цукерберг відвідав Білий дім

Про це повідомив речник Meta Енді Стоун.

За його словами, Цукерберг був у Білому домі, щоб "обговорити, як Meta може допомогти адміністрації захистити та просувати американське технологічне лідерство за кордоном".

Минулого місяця його компанія заплатила $25 млн за врегулювання позову Трампа, який стверджував, що його облікові записи в соціальних мережах було несправедливо призупинено після атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року. Цукерберг також був присутній на присязі Трампа та був одним із організаторів інавгурації.

Стоун передав, що Meta робить багатомільярдні інвестиції в розробку штучного інтелекту, і Цукерберг заявив, що його компанія готова мати продуктивні відносини з урядом США.