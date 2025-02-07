"Meta готова мати продуктивні відносини": Цукерберг відвідав Білий дім
У четвер, 6 лютого, гендиректор компанії Meta Марк Цукерберг відвідав Білий дім і заявив, що його компанія готова мати продуктивні відносини з урядом США
Про це повідомив речник Meta Енді Стоун.
За його словами, Цукерберг був у Білому домі, щоб "обговорити, як Meta може допомогти адміністрації захистити та просувати американське технологічне лідерство за кордоном".
Минулого місяця його компанія заплатила $25 млн за врегулювання позову Трампа, який стверджував, що його облікові записи в соціальних мережах було несправедливо призупинено після атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року. Цукерберг також був присутній на присязі Трампа та був одним із організаторів інавгурації.
Стоун передав, що Meta робить багатомільярдні інвестиції в розробку штучного інтелекту, і Цукерберг заявив, що його компанія готова мати продуктивні відносини з урядом США.
- Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що високопосадовці адміністрації Байдена чинили тиск на його соціальну мережу з метою цензурування контенту, пов'язаного з COVID-19.
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