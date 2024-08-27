Цукерберг звинуватив адміністрацію Байдена в цензурі контенту соцмереж Meta про COVID-19

Про це повідомляє Reuters.

У своєму листі до юридичного комітету палати представників конгресу США від 26 серпня Цукерберг заявив, що шкодує про те, що не розповів про цей тиск раніше, а також про деякі рішення, які власник Facebook, Instagram і WhatsApp ухвалив щодо видалення певного контенту.

"У 2021 році високопосадовці з адміністрації Байдена, включно з Білим домом, протягом місяців неодноразово чинили тиск на наші команди з метою цензурування певного контенту, пов'язаного з COVID-19, зокрема, гумору та сатири, і висловлювали велике розчарування нашими командами, коли ми не погоджувалися", - йдеться в листі Цукерберга.

Цукерберг вважає, що такий тиск був неправильним, і він шкодує, що Facebook не був більш відвертим щодо цього.

"Я також думаю, що ми зробили деякі вибори, які, з огляду на ретроспективу і нову інформацію, ми б не зробили сьогодні", - додав він.

Крім того, Цукерберг заявив, що Facebook не робитиме жодних внесків на підтримку виборчої інфраструктури на цьогорічних президентських виборах, щоб "так чи інакше не відігравати жодної ролі" у голосуванні.