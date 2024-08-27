Цукерберг звинуватив адміністрацію Байдена в цензурі контенту соцмереж Meta про COVID-19
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що високопосадовці адміністрації Байдена чинили тиск на його соціальну мережу з метою цензурування контенту, пов'язаного з COVID-19
Про це повідомляє Reuters.
У своєму листі до юридичного комітету палати представників конгресу США від 26 серпня Цукерберг заявив, що шкодує про те, що не розповів про цей тиск раніше, а також про деякі рішення, які власник Facebook, Instagram і WhatsApp ухвалив щодо видалення певного контенту.
"У 2021 році високопосадовці з адміністрації Байдена, включно з Білим домом, протягом місяців неодноразово чинили тиск на наші команди з метою цензурування певного контенту, пов'язаного з COVID-19, зокрема, гумору та сатири, і висловлювали велике розчарування нашими командами, коли ми не погоджувалися", - йдеться в листі Цукерберга.
Цукерберг вважає, що такий тиск був неправильним, і він шкодує, що Facebook не був більш відвертим щодо цього.
"Я також думаю, що ми зробили деякі вибори, які, з огляду на ретроспективу і нову інформацію, ми б не зробили сьогодні", - додав він.
Крім того, Цукерберг заявив, що Facebook не робитиме жодних внесків на підтримку виборчої інфраструктури на цьогорічних президентських виборах, щоб "так чи інакше не відігравати жодної ролі" у голосуванні.
- 20 червня соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку "близьких друзів".
- А 24 липня стало відомо, що у користувачів соціальної мережі Instagram від Meta зʼявиться можливість додавати пісню до свого профілю завдяки новій функції.
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