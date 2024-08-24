Користувачі Instagram зможуть додавати музику у свій профіль

Про це пише The Verge.

Instagram анонсував функцію, завдяки якій у профіль соціальної мережі можна буде додати музику. Трек відображатиметься в області "Біографія", допоки користувач його не видалить.

Зазначено, що люди, переглядаючи профіль, зможуть відтворити й призупиняти фрагмент пісні тривалістю 30 секунд.

Видання розповідає, аби розмістити музику в себе на сторінці, користувачу Instagram слід буде перейти на вкладку "Редагування профілю" й обрати трек із бібліотеки ліцензованої музики, пісні з якої також доступні для публікацій чи Reels.

Наголошується, що соціальна мережа запускає функцію зі співачкою Сабріною Карпентер. На її офіційному профілі в Instagram уже можна помітити нововведення та почути уривок її пісні Taste.