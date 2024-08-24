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Користувачі Instagram зможуть додавати музику у свій профіль

Дар'я Куркіна
24 серпня, 2024 субота
10:54
Технології Інстаграм

У користувачів соціальної мережі Instagram від Meta зʼявиться можливість додавати пісню до свого профілю завдяки новій функції

Зміст

Про це пише The Verge.

Instagram анонсував функцію, завдяки якій у профіль соціальної мережі можна буде додати музику. Трек відображатиметься в області "Біографія", допоки користувач його не видалить.

Зазначено, що люди, переглядаючи профіль, зможуть відтворити й призупиняти фрагмент пісні тривалістю 30 секунд.

Видання розповідає, аби розмістити музику в себе на сторінці, користувачу Instagram слід буде перейти на вкладку "Редагування профілю" й обрати трек із бібліотеки ліцензованої музики, пісні з якої також доступні для публікацій чи Reels.

Наголошується, що соціальна мережа запускає функцію зі співачкою Сабріною Карпентер. На її офіційному профілі в Instagram уже можна помітити нововведення та почути уривок її пісні Taste.

  • 20 червня соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку "близьких друзів".
Теги:
Суспільство
Світ
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