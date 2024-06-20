Трансляції лише для "близьких друзів": Instagram запустив нову функцію

Про це інформує The Verge.

Вказано, що нова функція працюватиме по всьому світу. Користувачі Instagram зможуть проводити прямі трансляції, доступні лише для їхнього списку близьких друзів. Водночас до прямого ефіру зможуть приєднатися до трьох інших акаунтів і вести трансляцію разом з користувачем, який його організував.

Раніше сповіщення про початок прямої трансляції та можливість приєднатися до неї мали усі користувачі соцмережі, якщо акаунт був публічним. До ефірів власників приватних акаунтів, своєю чергою, могли доєднатися усі підписники.