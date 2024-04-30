Instagram оновлює свої правила, аби більше поширювати контент авторів з невеликою аудиторією

Про це повідомляє Tech Crunch.

У матеріалі йдеться, що соцмережа прагне надати всім авторам Instagram рівні умови щодо охоплення аудиторії завдяки новим змінам, які впровадять протягом наступних кількох місяців. Зазначається, що сторінки з великою кількістю підписників і ті, які публікують популярний контент, отримують найбільші охоплення на платформі.

За словами Instagram, буде запроваджений новий спосіб сортування рекомендованого контенту для користувачів - він показуватиме відповідні продукти невеликій аудиторії, які їй можуть сподобатись.

Надалі якщо багато людей взаємодіятиме з контентом, найкращий продукт відображатиметься дещо ширшій аудиторії. Платформа вважає, таке нововведення створить рівні умови щодо охоплення для авторів.

Водночас якщо Instagram виявить два аналогічні типи вмісту - рекомендуватиме лише оригінальний допис.

Також платформа має на меті позначати репости нікнеймом оригінального автора - його зможуть побачити підписники того акаунта, який і зробив репост. Зараз, як зазначає Instagram, обліковий запис, який поширює допис, може видалити маркування.

"Цілком можливо, що в майбутньому Instagram не дозволить авторам видалити мітку", - додає видання.

Також зміни алгоритму соцмережі поширяться і на сторінки, що поширюють меми, та облікові записи, які поширюють контент інших облікових записів. Згідно з новими правилами, акаунти, які неодноразово публікують контент інших авторів без його покращення, у найближчі місяці не потраплятимуть в рекомендації.