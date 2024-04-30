Instagram оновлює свої правила, аби більше поширювати контент авторів з невеликою аудиторією
Соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, оновлює свій алгоритм з метою зрівняти можливості охоплення всіх авторів. У межах нововведень платформа позначатиме контент, який репостять користувачі, а також видалить агрегатори вмісту з рекомендацій
Про це повідомляє Tech Crunch.
У матеріалі йдеться, що соцмережа прагне надати всім авторам Instagram рівні умови щодо охоплення аудиторії завдяки новим змінам, які впровадять протягом наступних кількох місяців. Зазначається, що сторінки з великою кількістю підписників і ті, які публікують популярний контент, отримують найбільші охоплення на платформі.
За словами Instagram, буде запроваджений новий спосіб сортування рекомендованого контенту для користувачів - він показуватиме відповідні продукти невеликій аудиторії, які їй можуть сподобатись.
Надалі якщо багато людей взаємодіятиме з контентом, найкращий продукт відображатиметься дещо ширшій аудиторії. Платформа вважає, таке нововведення створить рівні умови щодо охоплення для авторів.
Водночас якщо Instagram виявить два аналогічні типи вмісту - рекомендуватиме лише оригінальний допис.
Також платформа має на меті позначати репости нікнеймом оригінального автора - його зможуть побачити підписники того акаунта, який і зробив репост. Зараз, як зазначає Instagram, обліковий запис, який поширює допис, може видалити маркування.
"Цілком можливо, що в майбутньому Instagram не дозволить авторам видалити мітку", - додає видання.
Також зміни алгоритму соцмережі поширяться і на сторінки, що поширюють меми, та облікові записи, які поширюють контент інших облікових записів. Згідно з новими правилами, акаунти, які неодноразово публікують контент інших авторів без його покращення, у найближчі місяці не потраплятимуть в рекомендації.
- 30 квітня Європейська комісія розпочала перевірку Facebook та Instagram, що належать Meta, через недостатню протидію російській дезінформації.
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