Єврокомісія почала розслідування щодо Facebook та Instagram через недостатню протидію дезінформації РФ
У вівторок, 30 квітня, Європейська комісія розпочала перевірку Facebook та Instagram, що належать Meta, через недостатню протидію російській дезінформації
Про це повідомляє Politico.
Єврокомісія підозрює Facebook та Instagram у недотриманні вимог щодо обмеження поширення неправдивої інформації та скоординованих іноземних маніпуляцій відповідно до закону про модерацію контенту - Закону про цифрові послуги (DSA), що діє в ЄС.
За даними Єврокомісії, Facebook та Instagram також можуть недостатньо обмежувати поширення оманливої реклами, дезінформаційних кампаній та скоординованих ботоферм.
Згідно з повідомленням, у разі виявлення порушень компанія може бути оштрафована на суму в розмірі до 6% від річного доходу.
"Комісія створила засоби для захисту європейських громадян від цілеспрямованої дезінформації та маніпуляцій з боку третіх країн. Якщо ми підозрюємо порушення правил, ми діємо", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Окрім цього країни ЄС розглядають можливість запровадження значно ширшого режиму санкцій щодо російських маніпулятивних операцій по всьому світу.
У відповідь на це прессекретар Meta Бен Волтерс послався на попередні заяви про роботу компанії з боротьби з російською дезінформацією. За його словами, компанія має "добре налагоджений процес виявлення та зменшення ризиків на платформах.
"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці з Європейською комісією та надання їм подальших деталей цієї роботи", - наголосив він.
- 30 квітня повідомлялось, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що китайський сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok можуть заблокувати в ЄС.
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