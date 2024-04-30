Єврокомісія почала розслідування щодо Facebook та Instagram через недостатню протидію дезінформації РФ

Про це повідомляє Politico.

Єврокомісія підозрює Facebook та Instagram у недотриманні вимог щодо обмеження поширення неправдивої інформації та скоординованих іноземних маніпуляцій відповідно до закону про модерацію контенту - Закону про цифрові послуги (DSA), що діє в ЄС.

За даними Єврокомісії, Facebook та Instagram також можуть недостатньо обмежувати поширення оманливої реклами, дезінформаційних кампаній та скоординованих ботоферм.

Згідно з повідомленням, у разі виявлення порушень компанія може бути оштрафована на суму в розмірі до 6% від річного доходу.

"Комісія створила засоби для захисту європейських громадян від цілеспрямованої дезінформації та маніпуляцій з боку третіх країн. Якщо ми підозрюємо порушення правил, ми діємо", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Окрім цього країни ЄС розглядають можливість запровадження значно ширшого режиму санкцій щодо російських маніпулятивних операцій по всьому світу.

У відповідь на це прессекретар Meta Бен Волтерс послався на попередні заяви про роботу компанії з боротьби з російською дезінформацією. За його словами, компанія має "добре налагоджений процес виявлення та зменшення ризиків на платформах.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці з Європейською комісією та надання їм подальших деталей цієї роботи", - наголосив він.