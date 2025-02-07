ЗСУ 6 лютого просунулись у Курській області, - ISW
У четвер, 6 лютого, українські війська провели вдалі контрнаступальні дії у Курській області
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
"Українські сили розпочали нову серію механізованих штурмів у Курській області та просунулися до 5 км за російськими лініями оборони на південний схід від Суджі Курської області", - пише ISW про ситуацію 6 лютого.
На геолокаційних кадрах фіксують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Махновки, на північ і схід від Черкаської Конопельки - вздовж траси 38К-028 Суджа – Обоянь, а також отримали контроль над населеними пунктами Колмаков і Фанасеївка.
Фото: ISW
- 6 лютого президент Володимир Зеленський нагородив учасників Курської операції, яка триває пів року. Він також розповів про її результати, підкресливши, що за цей час Київ значно поповнив обмінний фонд.
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