ЗСУ 6 лютого просунулись у Курській області, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Українські сили розпочали нову серію механізованих штурмів у Курській області та просунулися до 5 км за російськими лініями оборони на південний схід від Суджі Курської області", - пише ISW про ситуацію 6 лютого.

На геолокаційних кадрах фіксують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Махновки, на північ і схід від Черкаської Конопельки - вздовж траси 38К-028 Суджа – Обоянь, а також отримали контроль над населеними пунктами Колмаков і Фанасеївка.

Фото: ISW