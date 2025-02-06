"Ми повернули війну в Росію": Зеленський оцінив результати Курської операції та нагородив її учасників

Про це він розповів у відеозверненні.

"Сьогодні вже пів року Курської операції, наші активні дії на території Росії – ми повернули війну додому, у Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають. Сьогодні я нагородив учасників Курської операції: двоє хлопців – Герої України, також вручив "Хрести бойових заслуг", ордени України", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що з початку операції ЗСУ на Курщині в полон потрапили військові КНДР, Україна поповнила обмінний фонд та "повернула війну додому, в Росію".

"Російський блеф виявляємо як блеф. Захищаємо наші міста – Суми й Харків. Значно поповнили обмінний фонд – це сотні й сотні російських військових, яких ми обмінюємо, щоб повертати українців із полону. Є в нас у полоні й солдати Північної Кореї – зараз вони проходять лікування, були поранені вони в боях. Важкі поранення. Але вони є доказом того, що Путін втягнув іще одну державу в цю війну – Північну Корею, і навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у Східній Азії", - заявив президент.