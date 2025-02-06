"Ми повернули війну в Росію": Зеленський оцінив результати Курської операції та нагородив її учасників
Президент Володимир Зеленський нагородив учасників Курської операції, яка триває пів року. Він також розповів про її результати, підкресливши, що за цей час Київ значно поповнив обмінний фонд
Про це він розповів у відеозверненні.
"Сьогодні вже пів року Курської операції, наші активні дії на території Росії – ми повернули війну додому, у Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають. Сьогодні я нагородив учасників Курської операції: двоє хлопців – Герої України, також вручив "Хрести бойових заслуг", ордени України", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що з початку операції ЗСУ на Курщині в полон потрапили військові КНДР, Україна поповнила обмінний фонд та "повернула війну додому, в Росію".
"Російський блеф виявляємо як блеф. Захищаємо наші міста – Суми й Харків. Значно поповнили обмінний фонд – це сотні й сотні російських військових, яких ми обмінюємо, щоб повертати українців із полону. Є в нас у полоні й солдати Північної Кореї – зараз вони проходять лікування, були поранені вони в боях. Важкі поранення. Але вони є доказом того, що Путін втягнув іще одну державу в цю війну – Північну Корею, і навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у Східній Азії", - заявив президент.
- Раніше Зеленський заявив, що Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні.
- Водночас за даними Генштабу ЗСУ, За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.
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