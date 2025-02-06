Винищувачі від Франції вже в Україні: основні функції Mirage 2000-5 з новим радаром, які можуть знищувати цілі в глибині оборони армії РФ. Колонка Сергія Згурця

Mirage 2000-5 в Україні

Лекорню зазначив, що перші Mirage вже прибули до України. На борту цих літаків українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції, тепер долучаються до захисту українського неба. Кількість отриманих літаків не була вказана, однак французька преса пише, що на першому етапі передано три літаки, згодом буде доставлено ще три. Також є повідомлення, що загальна кількість може становити до 12 літаків. Франція має 26 модернізованих Mirage 2005, і 12 із них суттєво підсилять наші Військово-повітряні сили.

Mirage 2000-5 модернізований, він отримав новий радар, що дозволяє бачити ворожі цілі на відстані до 130 км, а також засоби радіоелектронної боротьби. Ці модернізації здійснювали спеціально для українських винищувачів. Літак може виконувати три основні функції.

Читайте також: Літаки від Макрона: що таке винищувачі Mirage 2000, які Франція передає Україні і як вони змінять ситуацію на фронті

По-перше, він може нести крилаті ракети Scalp і Storm Shadow, що є його головним призначенням. Mirage 2000-5 буде допоміжним літаком для використання цих далекобійних ракет, що важливо для знищення цілей у глибині оборони противника. По-друге, він здатний здійснювати протиповітряну оборону, маючи керовані авіаційні ракети, що ефективно знищують безпілотники. І по-третє - він може використовувати керовані авіаційні боєприпаси Hammer, які мають високу точність.

Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що крім Mirage, Україна отримала певну кількість винищувачів F-16 від Нідерландів.

Ситуація на лінії фронту: Курщина та Харківщина

Deep State, спираючись на повідомлення Генштабу, відзначає зменшення кількості ворожих атак за останні сім днів. У грудні середньодобова кількість атак ворога сягала 200, у січні зменшилася до 164, а в лютому - до 95. Кількість ворожих атак зменшується, хоча втрати ворога залишаються високими. Ймовірно, ворог проводитиме перегрупування, і ця статистика відображає поточну ситуацію на лінії фронту.

У російських пабліках обговорюють, що на Курщині Збройні Сили України почали новий контрнаступ на південний схід від Суджі, у районі Махнівки. Є повідомлення, що українські підрозділи дійшли до населеного пункту Черкаські Конопельки. Це спрямовано на убезпечення шляхів, які ведуть від Суджі до Сум.

Ймовірно, Збройні Сили проводять контратаку з використанням бронетехніки. Сподіваємося, що військові, які тримають оборону на Курщині, згодом повідомлять деталі цієї динаміки.

Тим часом ворог намагається розширити свої плацдарми на Харківщині. На Куп'янському напрямку російські війська намагаються розширити свої плацдарми на правому березі річки Оскіл. Насамперед це стосується територій на північ від Куп'янська, який є важливим логістичним транспортним вузлом.

Ворог раніше намагався атакувати зі східного напрямку, але без успіху. Зараз він забезпечив низку плацдармів на західному березі річки й намагається їх розширювати. Сьогодні Deep State повідомив, що в районі села Тополі, на правому березі річки, що впритул до українсько-російського кордону, ворог намагається створити ще один плацдарм.

Збройні Сили, очевидно, враховуватимуть ці ризики та здійснять відповідні заходи, щоб не допустити розширення цих плацдармів. Ворог створює передумови для майбутніх наступальних дій на Куп'янськ, що є завданням першої російської танкової армії, яка діє на цьому напрямку.

Технологічні рішення для ЗСУ від українських підприємств

Нагальною потребою для ЗСУ є збільшення кількості бронемашин, які потрібні бригадам різного призначення. Захищеність і мобільність – ключові чинники для ефективних бойових дій.

Артем Ющук, генеральний директор ТОВ "ІНГУАР" розповів про першу українську машину на власному шасі з класом захисту Stanag НАТО LVL 3.

"Inguar-3 має підвищений протимінний і балістичний захист. Вона створюється з високим рівнем локалізації, який наразі становить 61% і постійно зростає. Протягом цього періоду ми провели величезну кількість тестів на полігонах та з представниками Сил оборони. Зокрема, за цей рік ми провели випробування в Серебрянському лісі з бригадою "Азов", а нещодавно – з прикордонниками на Сумщині. Ми отримуємо позитивні відгуки від представників Сил оборони, які порівнюють нашу техніку з тією, що є у них на озброєнні. Вони надають нам коментарі та зворотний зв'язок щодо доопрацювань, і ми одразу вносимо ці зміни в нашу конструкторську документацію. Машина, яка виготовляється серійно на даному етапі, вже зазнала значної кількості доопрацювань і має десятки змін. Коли будуть перші серійні зразки Inguar-3, ви побачите ці зміни", - зазначив він.

За його словами, для класу захисту Stanag LVL 3 неможливо використовувати цивільне шасі, як-от Ford або Dodge, оскільки машини з цим класом захисту важать в середньому 13 тонн, а повна маса складає 15 тонн. Цивільне шасі просто не витримує цю вагу. Крім того, створюючи машину з нуля, можна передбачити всі необхідні функції для експлуататорів цих машин і спроєктувати її відповідно до їхніх вимог.

ТОВ "ІНГУАР" використовує додатковий рівень бронювання. Загальна товщина броні на автомобілі складає 24 мм. Це дозволяє витримати постріл зі снайперської гвинтівки Б-32 з дистанції 10 метрів. Це відповідає шостому класу захисту за державним стандартом.

Основна вимога від військових – доопрацювання захисту від FPV дронів, каже Ющук.

"ЗСУ хочуть мати на автомобілі штатний РЕБ з вбудованою консоллю в автомобіль, чим ми зараз і займаємося. Ми постійно тестуємо різні зразки засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, військові хочуть так звані мангали, оскільки засоби РЕБ не є на 100% ефективними, особливо зараз, коли на фронті використовуються дрони на оптоволокні. Щодо інших змін, це мінімальні зміни, як додавання кріплень під стрілецьку зброю всередині, деякі ергономічні моменти, перемикачі та їх розміщення. Це дрібниці, які ми зрозуміли ще під час перших внутрішніх тестів", - додав він.

Сьогодні ТОВ вже має перші замовлення та працює над отриманням нових замовлень. Команда прагне забезпечити зразками техніки кожен підрозділ Сил оборони, щоб вони могли відчути, що таке Inguar-3, і побачити всі його характеристики та функціонал, каже Ющук.

"Ми ставимо перед собою завдання якомога швидше виготовити перші партії нашої бронетехніки для використання на фронті. Після перших відгуків ми зможемо говорити про наступні замовлення з підрозділами, які вже замовили техніку. Це коректний варіант, адже ми повинні показати якість нашої техніки і підтвердити це серійно, так само як і наші виробничі спроможності. Ми недозавантажені, що є великим викликом, оскільки спроможність підприємства значно вища, ніж кількість замовлень. Кожен важіль, кожна деталь, кожна одиниця складання тягне за собою підготовку до виробництва, що включає затрати на стапелі, кондуктори, розробку. Щоб вижити, нам потрібні нові замовлення. Це дозволить ще більше локалізувати продукт, зробити його швидшим у збиранні та дешевшим", - розповів генеральний директор.

За його словами, вони розглядають можливість фінансування за допомогою кредитів. Для перших договорів вже отримали аванс і сподіваються, що зможуть покрити фінансові потреби на виконання цих замовлень коштом іншої діяльності.

"Ми намагаємося налагоджувати партнерські стосунки з іншими компаніями. Якщо ми бачимо недоліки або наші побажання щодо конструкції деяких автомобілів, ми передаємо цю інформацію безпосередньо на завод. Ми спілкуємося з усіма і намагаємося допомогти, де це можливо. Тому що ми займаємося ремонтом броньованої техніки й маємо можливість бачити, які вузли виходять з ладу або потребують підсилення чи заміни. Ми можемо надавати зворотний зв'язок безпосередньо на завод, таким чином покращуючи їх продукцію. Це тільки плюс, адже на цих автомобілях їздять наші хлопці та дівчата, і наша головна задача – зробити бойові машини захищеними та надійними. Тому, якщо ми маємо можливість десь підказати, ми це робимо і будемо вдячні, якщо нам також підказуватимуть щодо наших машин", - додав Ющук.

ТОВ "ІНГУАР" надходили пропозиції від закордонних компаній. Проте на даному етапі команда прагне стати самодостатньою, пережити складний період запуску виробництва і не залучати інвестиції в компанію.

"Ми хочемо реалізувати це самостійно. Конкуренція – це добре, але я впевнений, що держава повинна надавати пріоритет саме вітчизняним виробникам і робити все для їх підтримки. Ми стикаємося з багатьма викликами, зокрема, з питанням виробничих приміщень. Ми отримували пропозиції від закордонних країн щодо релокації виробництва на територію Європейського Союзу з наданням виробничих потужностей, але ми сподіваємося, що наша держава робитиме більше кроків для підтримки виробників тут. Я впевнений, що ми покажемо результат, але для цього необхідно підкріплювати його довгостроковими замовленнями й гарантіями з боку держави. Тоді ми зможемо розвиватися і виходити на зовнішній ринок після завершення війни, приносячи користь нашій країні у вигляді податків", - резюмував Ющук.