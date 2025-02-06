Британія висилає одного з російських дипломатів
Велика Британія позбавила акредитації одного з російських дипломатів. Тепер він мусить залишити країну
Про це 6 лютого повідомила пресслужба британського МЗС.
Ім’я та посаду дипломата зовнішньополітичне відомство не розкриває.
У зв'язку з ухваленим рішенням МЗС викликає посла Росії. У заяві відомства наголошується, що Лондон вжив заходів у відповідь після того, як у листопаді російська влада позбавила акредитації одного зі співробітників британського посольства у Москві. Наголошується, що йдеться про дзеркальні дії, і будь-які подальші кроки з боку Росії будуть сприйняті як ескалація й отримають відповідь.
"Сполучене Королівство не потерпить залякування наших співробітників таким чином, тому ми вживаємо заходів у відповідь", – йдеться у повідомленні пресслужби.
- У листопаді 2024 року у МЗС РФ заявили, нібито працівник посольства "проводив розвідувально-підривну роботу". Йшлося про другого секретаря політвідділу посольства Британії Вілкса Едварда Прайора.
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