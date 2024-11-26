МЗС РФ викликало посла Британії: заявили, нібито працівник посольства "проводив розвідувально-підривну роботу"

Про це повідомили російські видання РИА Новости та Интерфакс.

Йдеться про другого секретаря політвідділу посольства Британії Вілкса Едварда Прайора. У ФСБ зазначили, що дипломат при отриманні дозволу на в'їзд до РФ "навмисно вказав неправдиві дані, чим порушив російське законодавство".

Там також додали, що "виявили ознаки проведення ним розвідувально-підривної роботи, що загрожує безпеці Російської Федерації".

У зв'язку з цим, МЗС Росії викликало до себе британського посла.