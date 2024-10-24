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Після закриття генконсульства РФ у Познані 8 його працівників мають покинути Польщу, - МЗС

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
17:41
Світ Польща

У Польщі заявили, що країну повинні покинути вісім працівників російського генконсульства у Познані через його закриття

Зміст

Про це повідомив речник польського МЗС Павел Вронський, передає RMF FM.

За його словами, з Польщі повинні виїхати 3 дипломати генконсульства РФ, а також 5 адміністративно-технічних працівників. Водночас ще 2 росіянина мали отримати акредитацію, проте рішення скасували.

Вронський зазначив, що не знає дату закриття російського консульства, однак очікує, що це станеться на початку листопада.

Консульство РФ у Познані створили в 1946 році відповідно до угоди між посольством СРСР та міністерством закордонних справ тоді Польської Народної Республіки. У 1971 році установа набула статусу генерального консульства. 

Наразі Польща має ще 2 російські генконсульства, які розташовані у Гданську та Вроцлаві.

Реакція Росії

Представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала польських дипломатів "підготуватися" до відповіді Росії на закриття її генконсульства в Познані, пише ТАСС.

"Польським дипломатам приготуватися", - сказала вона.

  • 22 жовтня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон-грата.
Теги:
Новини
Росія
Польща
МЗС
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