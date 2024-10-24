Після закриття генконсульства РФ у Познані 8 його працівників мають покинути Польщу, - МЗС

Про це повідомив речник польського МЗС Павел Вронський, передає RMF FM.

За його словами, з Польщі повинні виїхати 3 дипломати генконсульства РФ, а також 5 адміністративно-технічних працівників. Водночас ще 2 росіянина мали отримати акредитацію, проте рішення скасували.

Вронський зазначив, що не знає дату закриття російського консульства, однак очікує, що це станеться на початку листопада.

Консульство РФ у Познані створили в 1946 році відповідно до угоди між посольством СРСР та міністерством закордонних справ тоді Польської Народної Республіки. У 1971 році установа набула статусу генерального консульства.

Наразі Польща має ще 2 російські генконсульства, які розташовані у Гданську та Вроцлаві.

Реакція Росії

Представниця МЗС РФ Марія Захарова закликала польських дипломатів "підготуватися" до відповіді Росії на закриття її генконсульства в Познані, пише ТАСС.

"Польським дипломатам приготуватися", - сказала вона.