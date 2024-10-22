Польща вирішила закрити генкосульство РФ у Познані

Про це оголосив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський у соцмережі Х.

Він підкреслив, що РФ веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій у Польщі.

"Як міністр закордонних справ, мій обов'язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків", - заявив Сікорський.

Водночас на брифінгу для медіа глава МЗС Польщі розповів, що персонал російського генконсульства в Познані визнають персонами нон-грата, передає Укрінформ.

Загалом у Польщі є три генконсульства Росії: у Кракові, Гданську та Познані.