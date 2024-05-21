"Справа дуже серйозна": Туск заявив, що спецслужби арештували людей, яких підозрюють у диверсіях на користь РФ

Про це він розповів в інтерв'ю TVN24, пише Gazetaprawna.pl.

"Наразі у нас є дев'ять підозрюваних, заарештованих і звинувачених у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на запит російських служб", - сказав Туск.

Відповідаючи на запитання журналістів про диверсії в Польщі, прем'єр наголосив, що справа "дуже серйозна".

За його словами, ситуація стосується кількох європейських країн - йдеться, зокрема, про саму Польщу, а також Литву та Латвію. Крім того, подібні сигнали надходять і зі Швеції.

Туск зазначив, що заарештовані підорювані у диверсіях звинувачується у "побиттях, підпалах та спробах влаштувати підпали".

Польський прем'єр додав, що його країна у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.

Туск також заявив, що у вівторок під час засідання уряду він повідомить про деталі створення комісії з розслідування російських впливів на польський політикум останніми роками. Посадовець додав, що комісія не буде публічною, а працюватиме інтенсивно у закритому режимі.