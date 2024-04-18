У Польщі затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на Зеленського

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ, та повідомив їх про готовність працювати на користь військової розвідки РФ.

Його завдання включали збір та передачу країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні.

Про можливе вчинення кримінального правопорушення українські прокурори та співробітники СБУ повідомили польських колег та передали їм ключові докази у цій справі в рамках надання міжнародно-правової допомоги.

Повідомляється, що завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між двома країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

18 квітня 2024 року Окружний суд міста Варшави застосував до нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.