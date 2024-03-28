У Польщі провели спецоперацію проти російської шпигунської мережі
Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з чеськими колегами провела обшуки у рамках справи про російську шпигунську мережу
Про це повідомляє ВВС, з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі.
Обшуки пройшли у вівторок у Варшаві та місті Тихи на заході Польщі, вилучено десятки тисяч доларів, повідомило агентство. Операція координувалася із службами безпеки інших європейських країн, зокрема з партнерами із Чехії.
Влада Польщі, через яку йде основний потік західних військових поставок Україні, звинувачує Москву та її союзника Білорусь у спробах дестабілізувати ситуацію та дискредитувати імідж Євросоюзу через проплачені інформаційні ресурси.
За даними відомства, приводом для операції стали виявлені "дії щодо просування проросійських ініціатив та інформаційних кампаній у країнах ЄС". Контррозвідка згадує сайт Voice of Europe (наразі доступ до нього обмежений), на якому публікувалися проросійські матеріали. Серед них були інтерв'ю з членами німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", відомої своїми проросійськими наративами. Журнал Der Spiegel зазначає, що інтерв'ю давали політики АдГ, які балотуються на майбутні вибори до Європарламенту.
- Напередодні стало відомо, що у Польщі з посади командувача Єврокорпусу звільнено генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського, який відповідав за підготовку українських військових. Як пояснили у польському Міноборони, рішення ухвалили у зв'язку з отриманням нової інформації щодо офіцера. Зокрема йдеться про захист секретної інформації.
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