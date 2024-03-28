У Польщі  провели спецоперацію проти російської шпигунської мережі

Про це повідомляє ВВС, з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Обшуки пройшли у вівторок у Варшаві та місті Тихи на заході Польщі, вилучено десятки тисяч доларів, повідомило агентство. Операція координувалася із службами безпеки інших європейських країн, зокрема з партнерами із Чехії.

Влада Польщі, через яку йде основний потік західних військових поставок Україні, звинувачує Москву та її союзника Білорусь у спробах дестабілізувати ситуацію та дискредитувати імідж Євросоюзу через проплачені інформаційні ресурси.

За даними відомства, приводом для операції стали виявлені "дії щодо просування проросійських ініціатив та інформаційних кампаній у країнах ЄС". Контррозвідка згадує сайт Voice of Europe (наразі доступ до нього обмежений), на якому публікувалися проросійські матеріали. Серед них були інтерв'ю з членами німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", відомої своїми проросійськими наративами. Журнал Der Spiegel зазначає, що інтерв'ю давали політики АдГ, які балотуються на майбутні вибори до Європарламенту.