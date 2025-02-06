Чехія продовжила захист біженців з України та заборонила надання громадянства росіянам, які не відмовилися від паспортів РФ
Президент Чехії Петр Павел 6 лютого підписав поправку щодо продовження захисту для українських біженців. Крім того, зміни до закону містять положення про заборону надання громадянства росіянам, які не відмовилися від паспортів РФ
Про це інформує Radio Prague International.
Йдеться про закон lex Ukrajina 7. Новою поправкою захист для українських біженців продовжено до кінця березня 2026 року.
У документі також збережено положення про введення кримінальної відповідальності за незаконну діяльність в інтересах іноземної держави, а також посилення умов для російських заявників на отримання чеського громадянства. Зокрема, росіяни зможуть отримати чеське громадянство, лише відмовившись від громадянства РФ і надавши відповідне підтвердження.
Основними умовами, крім чинного закордонного паспорта, відсутності судимостей і забезпеченого житла, є також економічна самостійність і незалежність від системи соціальних виплат. Для дітей обов'язковою умовою є виконання вимог обов'язкової шкільної освіти.
- Нові правила для тимчасового притулку українських біженців у Чехії набрали чинності 1 вересня 2024 року. Тепер допомоги із житлом можна отримати тільки у двох містах країни.
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