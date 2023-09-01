Чехія скоротила список міст, де прийматимуть українських біженців

Про це інформує Офіційний портал для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці.

Житло для українців доступне у містах Брно та Острава. У Празі ця послуга тимчасово не надається через переповнення притулків. Необхідно звертатися до центрів допомоги біженцям з України KACPU у цих містах. Вони також допоможуть отримати гуманітарне житло від держави.

Якщо KACPU ще не працюють через відповідний графік роботи, то можна звернутися за адресами:

Brno, Hnevkovskeho 30/65 (+420 770 132 569)

Ostrava, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)

Якщо заяву на тимчасовий захист біженець подав у Центральночеському краї, то житло нададуть тільки через KACPU у Кладні та Кутній Горі.