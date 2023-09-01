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Чехія скоротила список міст, де прийматимуть українських біженців

1 вересня, 2023 п'ятниця
15:28
Суспільство Чехія

Нові правила для тимчасового притулку українських біженців у Чехії набрали чинності 1 вересня. Тепер допомоги із житлом можна отримати тільки у двох містах країни

Про це інформує Офіційний портал для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці.

Житло для українців доступне у містах Брно та Острава. У Празі ця послуга тимчасово не надається через переповнення притулків. Необхідно звертатися до центрів допомоги біженцям з України KACPU у цих містах. Вони також допоможуть отримати гуманітарне житло від держави.

Якщо KACPU ще не працюють через відповідний графік роботи, то можна звернутися за адресами:

  • Brno, Hnevkovskeho 30/65 (+420 770 132 569)
  • Ostrava, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)

Якщо заяву на тимчасовий захист біженець подав у Центральночеському краї, то житло нададуть тільки через KACPU у Кладні та Кутній Горі.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії в України різниця між кількістю людей, які виїхали та повернулись в країну, складає лише 2,4 млн громадян.
  • Крім того, влада Чехії готує спеціальну програму з добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках.
Світ
Чехія
біженці
Війна з Росією
допомога Україні
біженці з України
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2023, п'ятниця
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