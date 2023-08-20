Чехія готує програму для повернення українських біженців

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що уряд Чехії планує визначитися з видом підтримки, на яку будуть виділені кошти, а потім запустити проєкт.

Це передбачає проєкт шостої поправки до закону, відомий як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чехії. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року.

Наразі в Чехії перебуває 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість із них жінки та діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців нещодавно закликало країни не примушувати біженців до повернення на батьківщину.

"Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу в поверненні в Україну. Хоча ситуація в Україні багато в чому незадовільна, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні", - йдеться у повідомленні.