Про це інформує Опендатабот.

Так, за даними від Держприкордонслужби, протягом 6 місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в'їхало - 7,97. Різниця у 230 тис. людей майже в 11 разів менша показника першого півріччя 2022 року. Минулого року територію країни покинуло на 2,62 млн людей більше, ніж заїхало.

Водночас у другому півріччі 2022 року люди активніше поверталися на Батьківщину - тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн людей. Більша частина із них — 2,4 млн - є громадянами України, решта - іноземці. У березні й квітні цього року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Однак вже з травня 2023 року ситуація змінилася у протилежний бік.

Крім цього, за перші пів року 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року - 13,6%.

Цікаво, що іноземці навіть під час великої війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну. Так, за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало - на 12,2 тис. людей. За даними Опендатаботу, така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023 року.

Там також додали, що загалом за півтора року, з січня 2022 по червень 2023 років, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн людей, а в’їхали - 23,66 млн.