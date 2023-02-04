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Головна біженці з України Найбільше у Польщі, Німеччині та Чехії: У Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України, - ООН

Найбільше у Польщі, Німеччині та Чехії: У Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України, - ООН

4 лютого, 2023 субота
04:59
біженці з України

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту в Європі, станом на 31 січня 2023 року склала 4 млн 823,33 тис. осіб

Про це повідомляє  Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі ближче до кінця січня цього року, за даними ООН, перевищила 4,95 млн, впритул наблизившись до позначки 5 млн. Однак потім були оновлені дані щодо Німеччини за два місяці, які зафіксували зниження українців у країні з таким статусом одразу більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.

Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1 млн 563,39 тис., за два місяці їх кількість зросла на 55,5 тис. У Німеччини за два місяці зафіксували зниження українців у країні більш ніж на 140 тис. – до 881,4 тис.

На третьому місці прийому українців Чехія, де їх кількість зареєстрованих для тимчасового захисту зросла з кінця листопада на 22,7 тис. – до 485,1 тис. Італія, як і раніше, на четвертому місці – 169,31 тис. (приріст на 5,1 тис.), а замикає п'ятірку Іспанія – 161,01 тис. (зростання на 6,5 тис.).

Слідом йдуть Велика Британія – 158,8 тис. (зростання на 12,6 тис.) та Болгарія з показником 151,71 тис. (зростання на 5,7 тис.).

Понад 100 тис. українців, які зареєструвалися для тимчасового захисту, ще у трьох країнах – Франції, Румунії та Словаччині: відповідно 118,99 тис. (дані на 21 жовтня), 110,9 тис. (зростання на 33 тис.) та 107, 00 тис. (зростання на 5,8 тис.).

Від 50 тис. до 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту також в Австрії – 92,44 тис. (зростання на 5,5 тис.), Нідерландах – 85,21 тис. (зростання на 6 тис.), Швейцарії – 78,89 тис. (зростання на 9,3 тис.), Литві – 73,61 тис. (зростання на 3 тис.)

Серед них також Ірландія – 72,58 тис. (зростання на 8,3 тис.), Бельгія – 64,41 тис. (зростання на 4,9 тис.), Португалія – 57,11 тис. (зростання на 4, 2 тис.) та Швеція – 51,23 тис. (зростання на 2,8 тис.).

Услід з показниками від 25 тис. до 50 тис. йдуть Фінляндія – 49,29 тис. (зростання на 5,5 тис.), Латвія – 45,3 тис. (зростання на 2,5 тис.), Естонія – 42, 83 тис. (зростання на 4,1 тис.), Норвегія – 38,58 тис. (зростання на 6,5 тис.), Данія – 37,69 тис. (зростання на 2,7 тис.) та Угорщина – 33 ,63 тис. (Зростання на 1,3 тис.).

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Греції – 20,96 тис. (зростання на 1 тис.), на Кіпрі – 20,6 тис. (зростання на 2,3 тис.) та у Хорватії – 20,49 тис. (зростання на 1,4 тис.).

Польща
ООН
війна з Росією
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