Справу проти Таїсії Повалій про колабораціонізм і підтримку агресії РФ передали до суду

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури передали до суду справу стосовно прокремлівської артистки Таїсії Повалій, яка з 2014 року живе і веде творчу і підприємницьку діяльність у Росії. Колишню народну депутатку від "Партії регіонів" звинувачують у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та її виправдовуванні й визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України й глорифікації її учасників.

У прокуратурі зазначили, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку диктатора РФ, бере участь у різноманітних пропагандистських заходах, зокрема у концертах на честь загарбників, окупації українських територій Росією.

"За інкриміновані злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - наголосили в прокуратурі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.