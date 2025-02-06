Справу проти Таїсії Повалій про колабораціонізм і підтримку агресії РФ передали до суду
За обвинуваченням у колабораціонізмі, закликах до війни та її виправдовуванні прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співачки та екснардепки від "Партії регіонів" Таїсії Повалій
Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.
Прокурори Вінницької обласної прокуратури передали до суду справу стосовно прокремлівської артистки Таїсії Повалій, яка з 2014 року живе і веде творчу і підприємницьку діяльність у Росії. Колишню народну депутатку від "Партії регіонів" звинувачують у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та її виправдовуванні й визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України й глорифікації її учасників.
У прокуратурі зазначили, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку диктатора РФ, бере участь у різноманітних пропагандистських заходах, зокрема у концертах на честь загарбників, окупації українських територій Росією.
"За інкриміновані злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - наголосили в прокуратурі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Наприкінці жовтня суд конфіскував у Таїсії Повалій майнові права на 9 пісень, нерухомість, BMW і травматичну зброю.
- Її син Денис Повалій заявив, що планує оскаржити рішення ВАКС про конфіскацію майна, але його адвокат відмовився через ризики для репутації
- Співачка та колишня народна депутатка України Таїсія Повалій отримала російське громадянство та взяла участь у президентських виборах у Росії.
- Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду, вимагаючи позбавити співачку-путіністку Таїсію Повалій майна, яким вона володіє в Україні.
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