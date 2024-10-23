Підтримала РФ: суд конфіскував у Таїсії Повалій майнові права на 9 пісень, нерухомість, BMW і травматичну зброю

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

"У вівторок, 22 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України, та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, суд конфіскував наступні активи, які належать Повалій:

транспортний засіб BMW;

пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова до 9 творів: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Окрім цього, на користь держави стягнули наступні активи, які можуть опосередковано належати співачці:

7 земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9,3095 га;

житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м;

домоволодіння загальною площею 101 кв.м;

транспортний засіб BMW Х5;

три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

Зазначається, що рішення ВАКС можна оскаржити упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.