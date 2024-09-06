Мінʼюст подав до ВАКС позов про застосування санкції проти Таїсії Повалій

Про це повідомляють на сайті Мінʼюсту.

Міністерство юстиції України 5 вересня подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої законом України "Про санкції" до співачки з України, екснардепки від забороненої "Партії регіонів" Таїсії Повалій.

Колишня народна артистка України Повалій нині мешкає у Москві. Вона підтримала розвʼязану Росією війну в Україні та неодноразово робила заяви на підтримку повномасштабного вторгнення, та брала участь у пропагандистських прокремлівських концертах.

Мінʼюст вимагає у ВАКС стягнути з Повалій майно, яким вона прямо або через інших фізичних осіб володіє в Україні. Ідеться про нерухомість - 7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння, транспортні засоби - 2 автомобілі, пристрої для відстрілу патронів - 4 одиниці та майнові права на музику та слова до твору - це 8 пісень.

Що відомо про антиукраїнську діяльність Таїсії Повалій

У січня 2023 року артистка підтримала розвʼязану Росією війну та безпосередньо Володимира Путіна. Вона виправдала загарбницьку війну Росії проти України, наголосивши, що 8 років страждала, а зараз бачить у війні порятунок, адже Путін - "це та людина, яка в змозі зберегти сильну Росію та позбавити світ від нацизму".

Наприкінці серпня 2023-го Повалій виступила на фестивалі патріотичної пісні "Час героїв" ("Время героев") в Уфі. На тлі кокошників співачка, яка підтримала агресивну політику Володимира Путіна, звернулась до "любих росіян". Уродженка Київщини, Повалій у коментарі місцевим ЗМІ називала Росію батьківщиною, а зі сцени заявила про любов до країни-терористки. Вона також зазначила, що українцям бракує духовного виховання.

У вересні минулого року співачка взяла участь у записі програми "Пісні русского міра" для пропагандистського каналу та заспівала українською мовою.

У лютому генпрокуратура повідомила про підозру ексрегіоналці. Повалій загрожує до 15 років увʼязнення за заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм. Напередодні псевдовиборів Путіна вона отримала російське громадянство.