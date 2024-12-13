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Син Таїсії Повалій шукає адвоката, щоб оскаржити конфіскацію майна

Дар'я Тарасова
13 грудня, 2024 п'ятниця
11:21
Культура Денис і Таїсія Повалій

Син прокремлівської співачки та екснардепки від "Партії регіонів" Таїсії Повалій Денис Повалій планує оскаржити рішення ВАКС про конфіскацію майна, але його адвокат відмовився через ризики для репутації

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Про це Денис Повалій повідомив в instagram

У жовтні Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави автомобіль BMW, нерухомість, а також майнові права на музику та слова до 9 пісень пропагандистки та колаборантки Таїсії Повалій. 

41-річний Денис Повалій вирішив оскаржити це рішення в суді. Проте, за словами чоловіка, його адвокат, який по дружбі допомагав складати апеляцію, відмовився представляти його інтереси, побоюючись ризиків для репутації. Він пояснив це тим, що Повалій - підсанкційна особа.

"Шанси на перемогу оцінив у 3%. Я так і не зрозумів, чи надає суд автоматом обвинуваченому pro bono адвоката, як у гучному серіалі Better Call Saul ("Краще дзвоніть Соулу", - ред.)", - написав Повалій.

Він заявив, що вже витратив на послуги ВАКС понад 1 тис. євро, щоб подати апеляцію.

"Але на кону all in, і тому я готовий продати рідкісні рояль і більярдний стіл для того, щоб розплатитися за послуги "пітбуля", який готовий пободатись із системою за "пособників нацистів та колаборантів", - розповів син путіністки.

Він оголосив, що шукає адвоката, якому "втрачати нічого, і він готовий заступитися за Гирявець Ніну Данилівну та її онука Повалія Дениса Володимировича, у яких держава вирішила відібрати чесно нажите добро".

"Чомусь нас судить сам Вищий антикорупційний суд України, і в процесі спілкування з його представниками я не побачив жодного доказу корупції, вчиненої моєю сімʼєю (зокрема мамою, проти якої влаштована ця показова політична розправа)", - додав він.

  • Наприкінці жовтня суд конфіскував у Таїсії Повалій майнові права на 9 пісень, нерухомість, BMW і травматичну зброю.
  • Співачка та колишня народна депутатка України Таїсія Повалій отримала російське громадянство та взяла участь у президентських виборах у Росії. 
  • Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду, вимагаючи позбавити співачку-путіністку Таїсію Повалій майна, яким вона володіє в Україні. 
Теги:
Новини
музика
скандал
колаборанти
пропаганда
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