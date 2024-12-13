Син Таїсії Повалій шукає адвоката, щоб оскаржити конфіскацію майна

Про це Денис Повалій повідомив в instagram.

У жовтні Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави автомобіль BMW, нерухомість, а також майнові права на музику та слова до 9 пісень пропагандистки та колаборантки Таїсії Повалій.

41-річний Денис Повалій вирішив оскаржити це рішення в суді. Проте, за словами чоловіка, його адвокат, який по дружбі допомагав складати апеляцію, відмовився представляти його інтереси, побоюючись ризиків для репутації. Він пояснив це тим, що Повалій - підсанкційна особа.

"Шанси на перемогу оцінив у 3%. Я так і не зрозумів, чи надає суд автоматом обвинуваченому pro bono адвоката, як у гучному серіалі Better Call Saul ("Краще дзвоніть Соулу", - ред.)", - написав Повалій.

Він заявив, що вже витратив на послуги ВАКС понад 1 тис. євро, щоб подати апеляцію.

"Але на кону all in, і тому я готовий продати рідкісні рояль і більярдний стіл для того, щоб розплатитися за послуги "пітбуля", який готовий пободатись із системою за "пособників нацистів та колаборантів", - розповів син путіністки.

Він оголосив, що шукає адвоката, якому "втрачати нічого, і він готовий заступитися за Гирявець Ніну Данилівну та її онука Повалія Дениса Володимировича, у яких держава вирішила відібрати чесно нажите добро".

"Чомусь нас судить сам Вищий антикорупційний суд України, і в процесі спілкування з його представниками я не побачив жодного доказу корупції, вчиненої моєю сімʼєю (зокрема мамою, проти якої влаштована ця показова політична розправа)", - додав він.