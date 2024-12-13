Син Таїсії Повалій шукає адвоката, щоб оскаржити конфіскацію майна
Син прокремлівської співачки та екснардепки від "Партії регіонів" Таїсії Повалій Денис Повалій планує оскаржити рішення ВАКС про конфіскацію майна, але його адвокат відмовився через ризики для репутації
Про це Денис Повалій повідомив в instagram.
У жовтні Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави автомобіль BMW, нерухомість, а також майнові права на музику та слова до 9 пісень пропагандистки та колаборантки Таїсії Повалій.
41-річний Денис Повалій вирішив оскаржити це рішення в суді. Проте, за словами чоловіка, його адвокат, який по дружбі допомагав складати апеляцію, відмовився представляти його інтереси, побоюючись ризиків для репутації. Він пояснив це тим, що Повалій - підсанкційна особа.
"Шанси на перемогу оцінив у 3%. Я так і не зрозумів, чи надає суд автоматом обвинуваченому pro bono адвоката, як у гучному серіалі Better Call Saul ("Краще дзвоніть Соулу", - ред.)", - написав Повалій.
Він заявив, що вже витратив на послуги ВАКС понад 1 тис. євро, щоб подати апеляцію.
"Але на кону all in, і тому я готовий продати рідкісні рояль і більярдний стіл для того, щоб розплатитися за послуги "пітбуля", який готовий пободатись із системою за "пособників нацистів та колаборантів", - розповів син путіністки.
Він оголосив, що шукає адвоката, якому "втрачати нічого, і він готовий заступитися за Гирявець Ніну Данилівну та її онука Повалія Дениса Володимировича, у яких держава вирішила відібрати чесно нажите добро".
"Чомусь нас судить сам Вищий антикорупційний суд України, і в процесі спілкування з його представниками я не побачив жодного доказу корупції, вчиненої моєю сімʼєю (зокрема мамою, проти якої влаштована ця показова політична розправа)", - додав він.
- Наприкінці жовтня суд конфіскував у Таїсії Повалій майнові права на 9 пісень, нерухомість, BMW і травматичну зброю.
- Співачка та колишня народна депутатка України Таїсія Повалій отримала російське громадянство та взяла участь у президентських виборах у Росії.
- Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду, вимагаючи позбавити співачку-путіністку Таїсію Повалій майна, яким вона володіє в Україні.
- Актуальне
- Важливе