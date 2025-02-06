Суд продовжив арешт військовослужбовця Остаповича, обвинуваченого у вбивстві двох людей на Київщині у 2022 році

Про це з зали суду повідомляє кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

Обвинувачений перебуватиме під вартою до 6 квітня.

Бійця батальйону "Айдар" звинувачують в убивстві двох осіб із вогнепальної зброї. В одного з загиблих наскрізні вогнепальні поранення голови, попереку і грудної клітки, у другого - плеча, грудей і стегна.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Сам Андрій Остапович провину заперечує і заявляє, що його дії були актом самозахисту.

Передісторія

8 квітня 2022 року Остапович зі своєю співмешканкою відпочивали у знайомих у селі Рославичі Обухівського району, вживаючи спиртне. Близько 13:45 Остапович із подругою нібито поїхали машиною до сільського продуктового магазину, щоб докупити алкоголю, але виявилося, що там перерва. Повертаючись до будинку своїх друзів, Остапович нібито на великій швидкості промчав повз зупинку громадського транспорту, де на той час перебували двоє місцевих жителів — Руслан Тугай і Віктор Бойко.

Обвинувачений нібито не впорався з керуванням, пропустив поворот і зʼїхав на ґрунтову дорогу, де зупинився на відстані 100 метрів від чоловіків. Ті підійшли до нього, аби запитати, чи все в порядку. Відповідно до обвинувального акту, між трьома чоловіками стався конфлікт, під час якого Остапович нібито вихопив пістолет і здійснив по три постріли в опонентів. Вони загинули на місці.

Дії Остаповича, як вважає захист, могли бути умисним вбивством в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 ККУ) або умисним вбивством при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 ККУ). Адвокат зазначає, що до інциденту Остапович півтора року без жодної ротації служив у зоні бойових дій у складі батальйону "Айдар", був поранений і контужений.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.