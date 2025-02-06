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У Трампа розглядають можливість реформування ВООЗ, - Reuters

Дар'я Куркіна
6 лютого, 2025 четвер
19:35
Світ ВООЗ

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає план реформи Всесвітньої організації охорони здоровʼя. Зокрема, припускається призначення американця керівником Організації

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ плану та двох джерел.

Інформаційна агенція зазначає: у документі було рекомендовано Вашингтону швидко оголосити про вихід з ВООЗ та затвердити "радикально новий підхід" у роботі з агентством. Зокрема, рекомендують, аби посаду керівника ВООЗ обійняв чиновник США після закінчення терміну повноважень Тедроса Адханома Гебреєсуса у 2027 році.

За словами співрозмовників, адміністрація Трампа розглядає цей план, аби бути членом ВООЗ.

Також план висуває пропозицію призначення у 2025 році спецпосланника США, який куруватиме переговори з ВООЗ про можливі реформи до виходу з організації та буде підзвітний Трампу й Білому дому. Він також має наполягати на тому, аби агентство вперше в історії очолив американець.

У матеріалі йдеться, що пропозицію реформи обговорювали ще до інавгурації чинного американського лідера. Проте джерела Reuters підкреслили: наразі невідомо, чи схвалить адміністрація рекомендації.

Наголошується, що указ Трампа про вихід Сполучених Штатів з ВООЗ призведе до втрати агентством свого єдиного великого спонсора до січня 2026 року. Наказ звинувачує Організацію в неправильному управлінні щодо пандемії COVID-19 та надмірному впливі інших країн, що ВООЗ заперечує.

"Сполучені Штати, безумовно, є найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ, які щорічно вносять близько 18% її загального фінансування, що складається з $400 млн добровільних внесків і $130 млн нарахованих внесків, які сплачуються державами-членами залежно від розміру їхніх емісійних внесків", - резюмує Reuters.

  • Під час першої каденції Трамп назвав ВООЗ відповідальною за пандемію COVID-19 і заявив, що США припиняють фінансувати організацію. 
  • 21 січня Трамп заявив, що США виходять зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я: він підписав відповідний указ.
  • 3 лютого керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світових лідерів переконати Дональда Трампа скасувати рішення про вихід США з ВООЗ.
  • Згодом Аргентина оголосила про вихід з ВООЗ слідом за США.
Теги:
Новини
ВООЗ
Дональд Трамп
США
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