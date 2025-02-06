У Трампа розглядають можливість реформування ВООЗ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ плану та двох джерел.

Інформаційна агенція зазначає: у документі було рекомендовано Вашингтону швидко оголосити про вихід з ВООЗ та затвердити "радикально новий підхід" у роботі з агентством. Зокрема, рекомендують, аби посаду керівника ВООЗ обійняв чиновник США після закінчення терміну повноважень Тедроса Адханома Гебреєсуса у 2027 році.

За словами співрозмовників, адміністрація Трампа розглядає цей план, аби бути членом ВООЗ.

Також план висуває пропозицію призначення у 2025 році спецпосланника США, який куруватиме переговори з ВООЗ про можливі реформи до виходу з організації та буде підзвітний Трампу й Білому дому. Він також має наполягати на тому, аби агентство вперше в історії очолив американець.

У матеріалі йдеться, що пропозицію реформи обговорювали ще до інавгурації чинного американського лідера. Проте джерела Reuters підкреслили: наразі невідомо, чи схвалить адміністрація рекомендації.

Наголошується, що указ Трампа про вихід Сполучених Штатів з ВООЗ призведе до втрати агентством свого єдиного великого спонсора до січня 2026 року. Наказ звинувачує Організацію в неправильному управлінні щодо пандемії COVID-19 та надмірному впливі інших країн, що ВООЗ заперечує.

"Сполучені Штати, безумовно, є найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ, які щорічно вносять близько 18% її загального фінансування, що складається з $400 млн добровільних внесків і $130 млн нарахованих внесків, які сплачуються державами-членами залежно від розміру їхніх емісійних внесків", - резюмує Reuters.