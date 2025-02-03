Глава ВООЗ закликав світових лідерів вмовити Трампа скасувати рішення про вихід США з організації
Керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус закликав світових лідерів переконати президента Дональда Трампа скасувати рішення про вихід США з ВООЗ
Про це інформує Associated Press.
Минулого тижня співробітники американських Центрів контролю і профілактики захворювань отримали вказівку припинити співпрацю з ВООЗ. Тедрос заявив, що агентство продовжує надавати дані для американських вчених, підкреслюючи необхідність підтримки зв'язків між країнами з питань охорони здоров'я.
Він наголосив, що вихід США з ВООЗ матиме серйозні наслідки для отримання важливої інформації про глобальні спалахи хвороб.
Станом на 2024-2025 роки США є найбільшим донором ВООЗ, плануючи виділити близько 988 млн доларів, що складає близько 14% загального бюджету організації в 6,9 млрд доларів.
Американські внески є критично важливими для програм ВООЗ, зокрема для боротьби зі спалахами захворювань, таких як епідемії вірусу Марбург та лихоманки Ебола.
Фінансовий директор ВООЗ Джордж Кіріаку попередив, що якщо ситуація не зміниться, організація може зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами вже у 2026 році.
- Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США виходять зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я: він підписав відповідний указ.
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