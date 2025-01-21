"ВООЗ обікрала нас": Трамп заявив, що США виходять з організації
Президент Дональд Трамп заявив, що США виходять зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я: він підписав відповідний указ
Про це інформує Reuters.
Під час підписання указу про вихід США з ВООЗ, Трамп заявив, що організація неправильно впоралася з пандемією COVID-19 та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров'я. Зокрема, на його думку, ВООЗ не змогла діяти незалежно від "політичного впливу країн-членів ВООЗ".
Разом з тим, Трамп вважає, що від США вимагали непропорційні суми фінансування, які були "несправедливо обтяжливими" у порівнянні з іншими країнами.
"Всесвітня організація охорони здоров'я обікрала нас, всі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде", - наголосив президент.
Вказано, що офіційно США покинуть ВООЗ і припинять усі фінансові внески через 12 місяців. Відтак, оскільки нині США є найбільшим донором організації, вона втратить 18% фінансування.
Експерти вважають, що такий крок, ймовірно, поставить під загрозу програми організації.
- Під час першої каденції Трамп назвав ВООЗ відповідальною за пандемію COVID-19 і заявив, що США припиняють фінансувати організацію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.67
- EUR Купівля 43.32Продаж 44.14
- Актуальне
- Важливе