"ВООЗ обікрала нас": Трамп заявив, що США виходять з організації

Про це інформує Reuters.

Під час підписання указу про вихід США з ВООЗ, Трамп заявив, що організація неправильно впоралася з пандемією COVID-19 та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров'я. Зокрема, на його думку, ВООЗ не змогла діяти незалежно від "політичного впливу країн-членів ВООЗ".

Разом з тим, Трамп вважає, що від США вимагали непропорційні суми фінансування, які були "несправедливо обтяжливими" у порівнянні з іншими країнами.

"Всесвітня організація охорони здоров'я обікрала нас, всі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде", - наголосив президент.

Вказано, що офіційно США покинуть ВООЗ і припинять усі фінансові внески через 12 місяців. Відтак, оскільки нині США є найбільшим донором організації, вона втратить 18% фінансування.

Експерти вважають, що такий крок, ймовірно, поставить під загрозу програми організації.