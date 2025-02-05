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В Аргентині оголосили про вихід з ВООЗ слідом за США

Дар'я Куркіна
5 лютого, 2025 середа
17:10
Світ ВООЗ

Аргентина вийде з Всесвітньої організації охорони здоровʼя після виходу США

Зміст

Про це заявив речник аргентинського президента Мануель Адорні, передає Reuters.

За його словами, Аргентина вийде з ВООЗ слідом за Штатами. Американський президент Дональд Трамп підписав відповідний указ у січні.

  • Під час першої каденції Трамп назвав ВООЗ відповідальною за пандемію COVID-19 і заявив, що США припиняють фінансувати організацію. 
  • 21 січня Трамп заявив, що США виходять зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я: він підписав відповідний указ.
  • 3 лютого керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світових лідерів переконати Дональда Трампа скасувати рішення про вихід США з ВООЗ.
Теги:
Новини
ВООЗ
Аргентина
США
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