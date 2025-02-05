В Аргентині оголосили про вихід з ВООЗ слідом за США
Аргентина вийде з Всесвітньої організації охорони здоровʼя після виходу США
Про це заявив речник аргентинського президента Мануель Адорні, передає Reuters.
За його словами, Аргентина вийде з ВООЗ слідом за Штатами. Американський президент Дональд Трамп підписав відповідний указ у січні.
- Під час першої каденції Трамп назвав ВООЗ відповідальною за пандемію COVID-19 і заявив, що США припиняють фінансувати організацію.
- 21 січня Трамп заявив, що США виходять зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я: він підписав відповідний указ.
- 3 лютого керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світових лідерів переконати Дональда Трампа скасувати рішення про вихід США з ВООЗ.
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