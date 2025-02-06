Словаччина з 1 лютого імпортує газ із РФ через "Турецький потік", - словацька газова компанія SPP

Про це розповів журналістам голова правління SPP Войтех Ференч, передає TASR.

Ференч не назвав точний обсяг поставок газу з РФ, але додав, що компанія має чинний контракт з Газпромом і Братислава сплачує менші транзитні збори, ніж в інших постачальників.

За словами керівника торгового відділу SPP Міхала Лаліка, Словаччині навіть за наявності відповідної угоди все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами, адже пропускна спроможність трубопроводу через Угорщину недостатня для покриття обсягів споживання.