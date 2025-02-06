Словаччина з 1 лютого імпортує газ із РФ через "Турецький потік", - словацька газова компанія SPP
Газова компанія Словаччини SPP з 1 лютого почала імпортувати російський газ через газопровід "Турецький потік". У квітні поставки мають збільшити вдвічі
Про це розповів журналістам голова правління SPP Войтех Ференч, передає TASR.
Ференч не назвав точний обсяг поставок газу з РФ, але додав, що компанія має чинний контракт з Газпромом і Братислава сплачує менші транзитні збори, ніж в інших постачальників.
За словами керівника торгового відділу SPP Міхала Лаліка, Словаччині навіть за наявності відповідної угоди все одно доведеться імпортувати газ іншими маршрутами, адже пропускна спроможність трубопроводу через Угорщину недостатня для покриття обсягів споживання.
- Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
- 2 січня словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо відреагував на це вкрай критично. "Від імені Smer (керівної партії, - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив він.
- 10 січня Фіцо розповів про зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним 22 грудня. За його словами, тоді очільник Кремля пообіцяв "якимось чином" постачати газ Братиславі.
- 27 січня стало відомо, що Європейська комісія продовжить з Україною переговори про транзит російського газу, у яких також братимуть участь Угорщина та Словаччина.
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