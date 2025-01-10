Фіцо стверджує, що Путін пообіцяв "виконувати зобовʼязання" щодо постачання російського газу Словаччині

Про це повідомляє Reuters.

Фіцо стверджує, що Путін "гарантував", що РФ "виконуватиме свої зобовʼязання" стосовно постачання російського газу Словаччині після закінчення терміну дії контракту про транзит через Україну.

"Я говорив з Путіним про контракт між нами та Газпромом, в якому сказано, що вони повинні якось доставити нам газ. Ми можемо щось проштовхнути через південний потік, але поки що у нас є сховище, словацьке споживання забезпечено… Президент Путін гарантував, що вони виконуватимуть свої зобов'язання", - сказав словацький премʼєр.

Він додав, що частину газу можуть постачати через Західну Європу (трубопровідні з'єднання Словаччини з газовими мережами сусідніх країн Центральної та Західної Європи).

За словами Фіцо, Європа "зазнала багатомільярдних" збитків внаслідок підвищення цін на газ, яку спричинила відсутність близько 13,5 млрд кубометрів газу, що проходив через Україну у 2024 році.

Зустріч Фіцо з Путіним та зупинка транзиту газу РФ

22 грудня минулого року Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч Фіцо й Путіна в Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами.

Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. У Братиславі відбулася акція протесту.

Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

2 січня Фіцо відреагував на це вкрай критично. "Від імені Smer (керівної партії, - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив очільник уряду Словаччини.

У Польщі на тлі заяв Фіцо запевнили, що готові збільшити постачання електроенергії для України.

9 січня Фіцо заявив, що Словаччина може залишити Україну без гуманітарної допомоги, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для біженців або зупинити постачання електроенергії.