Єврокомісія продовжить переговори з Києвом про транзит газу за участі Словаччини й Угорщини, - Reuters
Європейська комісія продовжить з Україною переговори про транзит російського газу, у яких також братимуть участь Угорщина та Словаччина
Про це йдеться у заяві дипломата ЄС, передає Reuters.
У понеділок, 27 січня, заяву зачитали європейським послам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку, які обговорять продовження санкцій проти РФ на 6 місяців.
Інформаційне агентство зазначає: Угорщина відтерміновує продовження санкцій, за поновлення яких мають проголосувати всі 27 держав - членів Євросоюзу до крайнього терміну 31 січня.
"Комісія готова продовжити обговорення з Україною щодо постачання до Європи через систему газопроводів в Україні. Комісія готова об'єднати Угорщину в цьому процесі разом зі Словаччиною", - йдеться в заяві Єврокомісії.
- Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт проведе консультації з США перш ніж вирішити, чи підтримувати продовження європейських санкцій проти Росії.
- 24 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився, що Євросоюз повинен переконати Україну відновити транзит газу з Росії до Європи. Раніше він пригрозив "дати відсіч" Києву за зупинку транзиту російського газу.
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