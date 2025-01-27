Єврокомісія продовжить переговори з Києвом про транзит газу за участі Словаччини й Угорщини, - Reuters

Про це йдеться у заяві дипломата ЄС, передає Reuters.

У понеділок, 27 січня, заяву зачитали європейським послам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку, які обговорять продовження санкцій проти РФ на 6 місяців.

Інформаційне агентство зазначає: Угорщина відтерміновує продовження санкцій, за поновлення яких мають проголосувати всі 27 держав - членів Євросоюзу до крайнього терміну 31 січня.

"Комісія готова продовжити обговорення з Україною щодо постачання до Європи через систему газопроводів в Україні. Комісія готова об'єднати Угорщину в цьому процесі разом зі Словаччиною", - йдеться в заяві Єврокомісії.