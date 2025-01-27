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Єврокомісія продовжить переговори з Києвом про транзит газу за участі Словаччини й Угорщини, - Reuters

Дар'я Куркіна
27 січня, 2025 понедiлок
12:20
Світ Єврокомісія

Європейська комісія продовжить з Україною переговори про транзит російського газу, у яких також братимуть участь Угорщина та Словаччина

Зміст

Про це йдеться у заяві дипломата ЄС, передає Reuters.

У понеділок, 27 січня, заяву зачитали європейським послам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн блоку, які обговорять продовження санкцій проти РФ на 6 місяців.

Інформаційне агентство зазначає: Угорщина відтерміновує продовження санкцій, за поновлення яких мають проголосувати всі 27 держав - членів Євросоюзу до крайнього терміну 31 січня.

"Комісія готова продовжити обговорення з Україною щодо постачання до Європи через систему газопроводів в Україні. Комісія готова об'єднати Угорщину в цьому процесі разом зі Словаччиною", - йдеться в заяві Єврокомісії.

  • Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт проведе консультації з США перш ніж вирішити, чи підтримувати продовження європейських санкцій проти Росії.
  • 24 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився, що Євросоюз повинен переконати Україну відновити транзит газу з Росії до Європи. Раніше він пригрозив "дати відсіч" Києву за зупинку транзиту російського газу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
газ
Словаччина
Єврокомісія
Угорщина
Світ про Україну
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