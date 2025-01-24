Орбан сказав, що Угорщина просить ЄС вмовити Україну продовжити транзит російського газу

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що Угорщина ще не вирішила, чи підтримає продовження санкцій, термін дії яких закінчується наприкінці цього місяця. ЄС продовжує санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

На зустрічі послів країн ЄС у Брюсселі Угорщина погодилася, що питання санкцій може бути внесене до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. Проте жодної офіційної позиції з цього питання не висловила.

Санкції, які мають бути продовжені, включають всі галузеві заборони на торгівлю, а також заходи, які знерухомили активи центрального банку Росії.

За словами європейського дипломата, відсутність одностайності в цьому питанні стане "катастрофою" і створить проблеми для країн G7, оскільки заморожені активи використовуються як застава для кредиту G7 у розмірі 50 мільярдів доларів, який надається для допомоги Україні.

Натомість Орбан повторив свої заяви про санкції, зазначивши, що вони завдали Угорщині збитків у розмірі 19 млрд євро.

Він зазначив, що угорці не повинні платити ціну за допомогу Україні, особливо на тлі недавнього рішення України зупинити потоки російського газу трубопроводом “Дружба”.

"Зараз на порядку денному стоїть питання про скасування санкцій, і я натиснув на гальма і попросив лідерів ЄС зрозуміти, що це не може продовжуватися", - наголосив він.