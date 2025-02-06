Є сподівання, що знищено значний запас "шахедів": Defense Express про удар по аеродрому в Приморсько-Ахтарську

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Слід зазначити, що аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї активно діє з того часу, як РФ отримала від Ірану дошкульні нам "шахеди". І саме з 2023 року територія цього аеродрому, яка раніше була базою 960-ї штурмового авіаполку російської армії, стала використовуватися для запуску дронів по Україні. Звісно, ця локація привернула увагу Сил оборони України, тому з липня 2023 року по цьому аеродрому завдавалися удари", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, удар у ніч на 6 лютого по аеродрому "Приморсько-Ахтарський" був одним з найбільш потужних за попередні атаки.

"Є сподівання, що був знищений достатньо значний запас "шахедів", а також пошкоджена інфраструктура, що забезпечує запуск БПЛА. За повідомленням Сил безпілотних систем України ця операція була виконана операторами 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Тому сподіваємося, що наслідком даної операції буде зменшення можливостей ворога використовувати безпілотники типу "Шахед", аби тероризувати населення України", - резюмував Валерій Рябих.