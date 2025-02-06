Керівник ЦПД Коваленко заявив про приліт у російському у Приморсько-Ахтарську

Про це він написав у telegram.

"Прильоти в Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає постійно "шахеди", - йдеться у повідомленні.

Згодом він додав, що у районі аеродрому розташований один зі складів "шахедів".

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До цього про вибухи у РФ повідомляли російські телеграм-канали. Зокрема, ASTRA, посилаючись на місцевих, писав про атаку БПЛА в районі аеропорту.

Голова Приморсько-Ахтарського муніципального округу Краснодарського краю Максим Бондаренко інформував, що у місті оголошували тривогу у зв'язку з БПЛА і казав про нібито роботу ППО о 20:20.