Керівник ЦПД Коваленко заявив про приліт у російському у Приморсько-Ахтарську
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко ввечері 5 лютого, повідомив про приліт у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ
Про це він написав у telegram.
"Прильоти в Приморсько-Ахтарську, звідки Росія запускає постійно "шахеди", - йдеться у повідомленні.
Згодом він додав, що у районі аеродрому розташований один зі складів "шахедів".
Читайте також: Дрони ГУР б'ють по нафтовій інфраструктурі Лукойла, уражений ракетний арсенал росіян у Тверській області: де у ворога вибухало та палало цього тижня (27.01-02.02)
До цього про вибухи у РФ повідомляли російські телеграм-канали. Зокрема, ASTRA, посилаючись на місцевих, писав про атаку БПЛА в районі аеропорту.
Голова Приморсько-Ахтарського муніципального округу Краснодарського краю Максим Бондаренко інформував, що у місті оголошували тривогу у зв'язку з БПЛА і казав про нібито роботу ППО о 20:20.
- У ніч на 5 лютого українські безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї РФ, а також ЗРК "Бук" окупантів у Запорізькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.96
- EUR Купівля 42.96Продаж 43.71
- Актуальне
- Важливе